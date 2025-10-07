بعد إعلانه تمثيل منتخب أمريكا| كيشو يتمرد واتحاد المصارعة يصدمه.. إيه الحكاية؟

أعلن محمد إبراهيم "كيشو" المصارع المصري، انتقاله للعب باسم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال في تصريحات تليفزيونية مؤكدا: “نعم سأمثل منتخب أمريكا ولست مستعدا لسماع أي كلام من أحد مرة أخرى وذلك استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس”.



وفاز كيشو في أولمبياد طوكيو 2020 بالميدالية البرونزية في المصارعة الرومانية من قبل بوزن 67 كيلوجرام، وكان ضمن بعثة منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة باريس 2024 بعدها أعلن اعتزاله اللعبة بشكل رسمي.



وخسر كيشو في دور الـ 16 من الروماني فالنتين بيتيك 4-1، وتحول لمرحلة الترضية، وفاز على السويسري أندرياس فياتيش 9-0 ثم على الألماني إيتيان كينسينجر 8-0 ثم فاز على الكازاخي دين محمد كوشكار بنتيجة 8-0 في الملحق المؤهل للأولمبياد.



وكانت البطولة هي المحطة الأخيرة لكيشو من أجل خطف بطاقة التأهل لأولمبياد باريس 2024 لكن كيشو لم يستطع تكرار إنجازه في باريس 2024 وتم اتهامه بالتحرش قبل أن يتم إعلان براءة اللاعب، حيث شدد على أنه تعرض للظلم بعد اتهامه بالتحرش بفتاة فرنسية خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية.



اتحاد المصارعة يصدم كيشو



علق سعيد صلاح رئيس اتحاد المصارعة على تمثيل كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة لـ أمريكا، بعد نشر اللاعب صورًا وهو يتواجد في أمريكا داخل أحد الأندية الأمريكية ويمارس اللعبة.



وقال سعيد صلاح رئيس اتحاد المصارعة في تصريحات خاصة: “من الصعب أن يلعب كيشو بـ اسم أمريكا إلا بعد 3 سنوات في حال رغبته الحصول على جنسية أخرى غير المصرية”.



وأضاف رئيس اتحاد المصارعة: “الاتحاد المصري للمصارعة لن يمنح كيشو أي موافقة لتمثيل أمريكا في البطولات المقبل من منطلق الحفاظ على حقوق اللاعبين”.



وأتم: “كيشو أمام اختيارين إما الالتزام بتمثيل منتخب مصر أو عدم ممارسة اللعبة لمدة 3 سنوات من أجل تمثيل أمريكا أو أي دولة غير مصر”.



واقعة تحرش كيشو



شدد محمد إبراهيم "كيشو" لاعب المصارعة أنه تعرض للظلم بعد اتهامه بالتحرش بفتاة فرنسية.



وأعلنت اللجنة الأولمبية المصرية براءة محمد إبراهيم كيشو من تهمة التحرش بفتاة فرنسية.



وقال كيشو في تصريحات عبر المركز الإعلامي للجنة الأولمبية المصرية: "تعرضت للظلم ذهبت لمشاهدة منافسات المصارعة وبعد نهاية اليوم تواجدت في أحد المقاهي، ولم أكن في حالة سُكر كما ردد البعض".



وأضاف "أنا مظلوم ومستعد للخضوع للتحاليل الطبيعة لمعرفة صحة كلامي من عدمها، والفتاة الفرنسية قالت للشرطة إنني تحرشت بها وهذا الأمر لم يحدث نهائيا".



وأشار "الفتاة الفرنسية تحدثت معي باللغة الفرنسية وأنا لا أفهمها، وتدخل صديق لي للترجمة وحدثت مشادة، ومع تواجد الشرطة قالت للشرطة إنني تحرشت بها".



وأكمل "طلبت تفريغ الكاميرات في حضور المحامية والسفير المصري وبعد مشاهدة الفيديوهات تم إثبات موقفي وخرجت، ولم يتم ترحيلي من فرنسا وسأعود لمصر في موعدي المحدد".



وأتم "أشكر أشرف صبحي وزير الرياضة والسفير يوسف علاء سفير مصر في فرنسا وياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية على كل الدعم والمجهود في الساعات الأخيرة" وكشفت اللجنة الأولمبية المصرية عن عودة كيشو إلى القاهرة.

