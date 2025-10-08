قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد العدل يُهاجم إعادة توزيع لحن «اسلمي يا مصر»: جريمة فنية شوهت الأصل
إصابة 3 أشخاص في تحطم طائرة طبية بولاية كاليفورينا الأمريكية
مدرب منتخب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مُضطرون للعب ضد إسرائيل
وزير البترول يفجّر المفاجآت: لا أزمات طاقة في مصر.. والزيادة القادمة للوقود هي الأخيرة
ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
كيفية التوقف عن سلوك سب الدين.. أمين الإفتاء يوصي بـ 4 أدعية لعلاج المشكلة
لا أنا طبيب ولا كوميديان.. ومش بتضايق من لقب «أراجوز».. أبرز تصريحات باسم يوسف
الجمهور بيكلّم نفسه .. ميدو يعلّق على توالي أزمات الزمالك
ارتفاع محدود في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق
لانش إسعاف بحري جديد ينضم لأسطول الإنقاذ استعدادًا للمواسم السياحية بشرم الشيخ | صور
نهاية مأساوية لجريمة هزّت الصعيد.. إحالة أوراق الجُناة في مذبحــة «أبو حزام» إلى المفتي
مصطفى الفقي يكشف كواليس فوز خالد العناني بمنصب مدير اليونسكو
حوادث

نهاية مأساوية لجريمة هزّت الصعيد.. إحالة أوراق الجُناة في مذبحــة «أبو حزام» إلى المفتي

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال قنا، بإحالة أوراق خمسة أشخاص إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، بتهمة قتل عشرة أشخاص وإصابة سبعة آخرين، بينهم أطفال، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة أبو حزام".

وترجع وقائع القضية إلى الثاني من يونيو عام 2021، عندما تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بمصرع وإصابة عدد من الأشخاص، بينهم أطفال وسيدات، أثناء استقلالهم سيارة ميكروباص بقرية أبو حزام.

وتبين مصرع كلٍّ من: نور الدين عبد الشافي محمد (65 عامًا)، يوسف مسعود نور (15 عامًا)، حنان حامد شاكر (20 عامًا)، فتحي عمر محمد (30 عامًا)، عبد الشكور عبد الراضي عبد الشكور (49 عامًا)، عدلي حسن أحمد (45 عامًا)، هدى سعيد نور (8 أعوام)، محمد سيد محمد (22 عامًا)، وآخرين.

كما أُصيب كلٌّ من: هدية شحات محمد (27 عامًا) بطلق ناري أسفل الظهر، وجمال عبد اللطيف بكري (57 عامًا) بطلق ناري في الجانب الأيمن، وأيوب وليد أبو الحجاج (5 أعوام) بطلق ناري في الساق اليمنى، وعلاء عبد الصبور عبد المطلب (41 عامًا) بطلق ناري في الرأس، وناجح مسعد محمد (15 عامًا) بطلق ناري في الساعد الأيمن، وسناء محمد أحمد (50 عامًا) بطلق ناري في الظهر، وصابرين أحمد محمد (47 عامًا).

وكشفت تحريات المباحث عن وجود خلافات وخصومة ثأرية بين عائلتي السعدية والعوامر بقرية أبو حزام، تجددت ودفعت أطرافًا من العائلة المعتدية إلى إعداد كمين لسيارة يستقلها أفراد من العائلة الأخرى، وبمجرد ملاحظتهم دخول السيارة بادروا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية، ما أسقط مستقليها بين قتيل ومصاب.

وتمكنت أجهزة الأمن من كشف هوية المتهمين بارتكاب المذبحة، حيث تبين أن وراءها كلًّا من:
سيف. أ. ع، موظف بإدارة تموين نجع حمادي، وإسماعيل. إ. م. إ، ومحمود. س. ع. م، وعاطف. ع. أ. م، وصلاح الدين. أ. م.

وتم ضبطهم، وأُحيلت القضية برقم 20366 جنايات نجع حمادي، والمقيدة برقم 3237 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات التي قضت بإحالة أوراقهم إلى المفتي.

قنا محكمة جنايات نجع حمادى مذبحة بنجع حمادى مذبحة أبوحزام

