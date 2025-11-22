قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال
نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يتوقع وصول السياحة في مصر إلى 20 مليون سائح بنهاية 2025
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء كانت ومازالت ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي الديني
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
أحمد شوبير يوضح تفاصيل إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي
تقرير يكشف: حماس جمعت معلومات حساسة عن دبابات إسرائيلية ونجحت في تعطيلها قبل 7 أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
اسماء محمد

يعد النظام الغذائي الصحي أمر مهم لعلاج مقاومة الأنسولين غني بالأطعمة الطبيعية الغنية بالألياف التي تحد من ارتفاع سكر الدم، وقليل الأطعمة المصنعة والسكرية غير المغذية.

ووفقا لما ذكره موقع كيلافند كلينك نعرض لكم أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

مقاومة الانسولين


 

الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة

 تُصنّف الحبوب الكاملة ككربوهيدرات معقدة، وتستغرق وقتًا أطول في الهضم وتساعد هذه العملية البطيئة على الحد من ارتفاع سكر الدم و تُصنّف أطعمة مثل دقيق الشوفان والأرز البني والكينوا وخبز القمح الكامل كمنتجات من الحبوب الكاملة.


الأسماك 

تشير الأدلة إلى أن أحماض اوميجا 3 الدهنية يمكن أن تقلل من مقاومة الأنسولين، فالعديد من أنواع الأسماك غنية بأحماض أوميجا 3 ومن المصادر الجيدة سمك السلمون والرنجة وتونة ألباكور.

مقاومة الانسولين


البروتينات الخالية من الدهون

يُحسّن البروتين الموجود في اللحوم الخالية من الدهون أو المنتجات النباتية مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء عملية الهضم و تشمل خيارات اللحوم الدواجن (مثل الدجاج والديك الرومي) وقطع لحم البقر و جرّب التوفو أو التيمبيه 


الخضروات غير النشوية 

حاول ملء نصف طبقك بالخضراوات الورقية، مثل الهليون والبروكلي والجزر والقرنبيط والخضراوات الورقية، بالإضافة إلى تشكيلة متنوعة من الفلفل ةهذه الأطعمة الغنية بالألياف تساعد على إبطاء عملية الهضم، مما يُسهم في استقرار مستوى السكر في الدم .


الفواكه 

الفاكهة المثالية لنظام غذائي لمقاومة الأنسولين غنية بالألياف، ولها مؤشر سكري منخفض ، وهو مقياس لتأثير الطعام على سكر الدم ومن الأمثلة التفاح ، والكمثرى ، والجريب فروت، وأنواع التوت المختلفة (مثل التوت الأزرق ، والتوت الأسود، والفراولة ) .


الفاصوليا والبقوليات 

 تُعد أنواع مختلفة من الفاصوليا والبقوليات من بين الأطعمة الغنية بالألياف الموجودة، ويعد هذا أمرًا جيدًا لمقاومة الأنسولين.

مقاومة الأنسولين علاج مقاومة الأنسولين طرق علاج مقاومة الأنسولين نظام غذائي لمقاومة الانسولين الالياف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

مرتضى منصور

هشام نصر يكشف علاقة مرتضى منصور وآخرين بشأن سحب أرض الزمالك

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

ترشيحاتنا

أرشيفية

شرطة لندن تعتقل 90 متظاهراً خلال احتجاجات على حظر “فلسطين أكشن”

وزير خارجية أمريكا ماركو روبيو

وزير خارجية أمريكا: نسعى للإبقاء على شراكة مع لبنان لتعزيز الاستقرار في المنطقة

أرشيفية

اليمن.. محكمة حوثية تصدر أحكام إعدام بحق 17 شخصاً بتهمة التجسس

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد