يعد النظام الغذائي الصحي أمر مهم لعلاج مقاومة الأنسولين غني بالأطعمة الطبيعية الغنية بالألياف التي تحد من ارتفاع سكر الدم، وقليل الأطعمة المصنعة والسكرية غير المغذية.

ووفقا لما ذكره موقع كيلافند كلينك نعرض لكم أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين





الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة

تُصنّف الحبوب الكاملة ككربوهيدرات معقدة، وتستغرق وقتًا أطول في الهضم وتساعد هذه العملية البطيئة على الحد من ارتفاع سكر الدم و تُصنّف أطعمة مثل دقيق الشوفان والأرز البني والكينوا وخبز القمح الكامل كمنتجات من الحبوب الكاملة.



الأسماك

تشير الأدلة إلى أن أحماض اوميجا 3 الدهنية يمكن أن تقلل من مقاومة الأنسولين، فالعديد من أنواع الأسماك غنية بأحماض أوميجا 3 ومن المصادر الجيدة سمك السلمون والرنجة وتونة ألباكور.



البروتينات الخالية من الدهون

يُحسّن البروتين الموجود في اللحوم الخالية من الدهون أو المنتجات النباتية مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء عملية الهضم و تشمل خيارات اللحوم الدواجن (مثل الدجاج والديك الرومي) وقطع لحم البقر و جرّب التوفو أو التيمبيه



الخضروات غير النشوية

حاول ملء نصف طبقك بالخضراوات الورقية، مثل الهليون والبروكلي والجزر والقرنبيط والخضراوات الورقية، بالإضافة إلى تشكيلة متنوعة من الفلفل ةهذه الأطعمة الغنية بالألياف تساعد على إبطاء عملية الهضم، مما يُسهم في استقرار مستوى السكر في الدم .



الفواكه

الفاكهة المثالية لنظام غذائي لمقاومة الأنسولين غنية بالألياف، ولها مؤشر سكري منخفض ، وهو مقياس لتأثير الطعام على سكر الدم ومن الأمثلة التفاح ، والكمثرى ، والجريب فروت، وأنواع التوت المختلفة (مثل التوت الأزرق ، والتوت الأسود، والفراولة ) .



الفاصوليا والبقوليات

تُعد أنواع مختلفة من الفاصوليا والبقوليات من بين الأطعمة الغنية بالألياف الموجودة، ويعد هذا أمرًا جيدًا لمقاومة الأنسولين.