أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

تحذر منظمات صحية عالمية من تقديم بعض الأطعمة للأطفال قبل بلوغهم عمر السنة، نظرًا لعدم اكتمال جهازهم الهضمي وضعف مناعتهم، مما قد يعرّضهم للاختناق أو الحساسية أو التسمّم الغذائي.

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

وفي هذا التقرير نستعرض الأغذية الممنوع تناولها للطفل قبل سنة وفق لما نشر في موقع Mayo Clinic، كما وضح مخاطر كل نوع لضمان سلامة الصغار، وهي :

ـ العسل:

قد يحتوي على بكتيريا Clostridium botulinum التي تسبب تسمم الرضع. لذا ممنوع سواء كان خامًا أو مستخدمًا في الحلويات أو المشروبات.

ـ اللبن البقري الكامل:

لا يناسب الطفل قبل السنة لأنه قد يسبب فقر الدم ونقص الحديد. لذا يصعب على الطفل هضمه مقارنة بحليب الأم أو الحليب الصناعي.

ـ الملح:

الكلى عند الرضع غير مجهزة للتعامل مع كمية الصوديوم في الطعام المملّح. لذا يجب تجنب إضافة الملح تمامًا لطعام الطفل.

ـ السكر:

يسبب تسوس الأسنان المبكر ويزيد خطر السمنة. لذا يُفضّل الاعتماد على السكريات الطبيعية في الفواكه.

ـ المكسرات الكاملة:

قد تسبب الاختناق. لذا يمكن تقديمها فقط في صورة زبدة مكسرات مخففة ومناسبة.

ـ بياض البيض النيئ أو غير المطهو جيدًا:

قد يؤدي إلى الإصابة ببكتيريا السالمونيلا. لذا يجب طهي البيض جيدًا حتى ينضج الصفار والبياض بالكامل.

ـ الأسماك عالية الزئبق:

مثل سمك أبو سيف والماكريل الكبير والتونة البيضاء. لذا الزئبق يؤثر على نمو الدماغ والجهاز العصبي.

ـ العصائر المعلّبة:

تحتوي على نسب عالية من السكر وقيمة غذائية قليلة. لذا تسبب الإسهال واضطرابات الجهاز الهضمي.

ـ اللحوم النيئة أو نصف المطهوة:

خطر كبير للإصابة بالبكتيريا مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية. لذا يجب الطهي جيدًا لضمان سلامة الطفل.

ـ الفشار والحبوب الصلبة:

من أخطر مسببات الاختناق للأطفال دون 4 سنوات. لذا ممنوع تمامًا قبل السنة.

ـ القهوة والشاي: والمشروبات المحتوية على الكافيين. لذا تؤثر على نوم الطفل وتزيد من تهيج الجهاز العصبي.