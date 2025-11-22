قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
آية التيجي

تحذر منظمات صحية عالمية من تقديم بعض الأطعمة للأطفال قبل بلوغهم عمر السنة، نظرًا لعدم اكتمال جهازهم الهضمي وضعف مناعتهم، مما قد يعرّضهم للاختناق أو الحساسية أو التسمّم الغذائي. 

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

وفي هذا التقرير نستعرض الأغذية الممنوع تناولها للطفل قبل سنة وفق لما نشر في موقع Mayo Clinic، كما وضح مخاطر كل نوع لضمان سلامة الصغار، وهي :

ـ العسل:

قد يحتوي على بكتيريا Clostridium botulinum التي تسبب تسمم الرضع. لذا ممنوع سواء كان خامًا أو مستخدمًا في الحلويات أو المشروبات.

ـ اللبن البقري الكامل:

لا يناسب الطفل قبل السنة لأنه قد يسبب فقر الدم ونقص الحديد. لذا يصعب على الطفل هضمه مقارنة بحليب الأم أو الحليب الصناعي.

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

ـ الملح:

الكلى عند الرضع غير مجهزة للتعامل مع كمية الصوديوم في الطعام المملّح. لذا يجب تجنب إضافة الملح تمامًا لطعام الطفل.

ـ السكر:

يسبب تسوس الأسنان المبكر ويزيد خطر السمنة. لذا يُفضّل الاعتماد على السكريات الطبيعية في الفواكه.

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

ـ المكسرات الكاملة:

قد تسبب الاختناق. لذا يمكن تقديمها فقط في صورة زبدة مكسرات مخففة ومناسبة.

ـ بياض البيض النيئ أو غير المطهو جيدًا:

قد يؤدي إلى الإصابة ببكتيريا السالمونيلا. لذا يجب طهي البيض جيدًا حتى ينضج الصفار والبياض بالكامل.

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

ـ الأسماك عالية الزئبق:

مثل سمك أبو سيف والماكريل الكبير والتونة البيضاء. لذا الزئبق يؤثر على نمو الدماغ والجهاز العصبي.

ـ العصائر المعلّبة:

تحتوي على نسب عالية من السكر وقيمة غذائية قليلة. لذا تسبب الإسهال واضطرابات الجهاز الهضمي.

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

ـ اللحوم النيئة أو نصف المطهوة:

خطر كبير للإصابة بالبكتيريا مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية. لذا يجب الطهي جيدًا لضمان سلامة الطفل.

ـ الفشار والحبوب الصلبة:

من أخطر مسببات الاختناق للأطفال دون 4 سنوات. لذا ممنوع تمامًا قبل السنة.

ـ  القهوة والشاي: والمشروبات المحتوية على الكافيين. لذا تؤثر على نوم الطفل وتزيد من تهيج الجهاز العصبي.

الأطعمة الممنوعة للأطفال أطعمة خطيرة قبل السنة تغذية الرضع طعام الطفل ما لا يجب تقديمه للرضع تحذيرات غذائية للأطفال

