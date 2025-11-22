قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

من الماسك الأسود إلى الطب الشرعي| مفاجآت بالجملة بواقعة المدرسة الدولية بالسلام

المتهمين
المتهمين
مصطفي رجب

واقعة المدرسة الدولية بالسلام جعلت المجتمع على صفيح ساخن ينتظرون قرار القضاء لضمان من أجل تنفيذ القصاص العادل للضحايا، في الوقت نفسه يأمل أولياء الأمور أن يكون في هذه الواقعة عدم التهاون فيها وأن يكون الحكم الرادع لهؤلاء المجرمين.

حبس المتهمين في واقعة مدرسة دولية بالسلام

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، حبس المتهمين في واقعة مدرسة دولية في السلام بخدش براءة ٥ صغار بأعمار مختلفة داخل المدرسة علي ذمة التحقيقات ، هذا وأمرت النيابة العامة، بعرض صغار المدرسة الدولية بالسلام علي الطبي الشرعي للكشف عليهما في واقعة اعتداء الجنسي والتحرش داخل المدارس لبيان اثار التعدي ، وأمرت أيضًا جهات التحقيق، استدعاء أولياء أمور ضحايا واقعة قيام ٣ عمال وفرد أمن بمدرسة دولية في السلام بخدش براءة ٥ صغار بأعمار مختلفة داخل المدرسة للمرة الثانية.
 

عرض المجني عليهم على الطبي الشرعي 

في السياق ذاته، أمرت النيابة العامة عرض الأطفال الضحايا على الطب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليهم، لإثبات وقائع الاعتداء وجمع الأدلة المادية.

 
هذا، وقد انتهت مصلحة الطب الشرعي بالفعل من أخذ العينات الخاصة بالمجني عليهم، بما في ذلك تقليمات الأظافر، وهي إحدى الأدلة العلمية المهمة التي قد تساعد في تحديد تطابق الحمض النووي (DNA) مع المتهمين، بينما شمل الكشف الطبي أيضًا فحص عزريّة الفتيات من الضحايا، لتقييم ما إذا كان الاعتداء قد خلف آثارًا جسدية تتطلب توثيقًا دقيقًا لإضافته إلى القضية.


التحفظ عل كاميرات المراقبة وتفريغها
 

وفي ضوء استكمال الإجراءات القانونية، أمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة داخل المدرسة، والتي يجري الآن تفريغ محتواها للوقوف على تفاصيل دقيقة حول كيفية ارتكاب الجريمة، حيث أظهرت اللقطات الأولية أن الاعتداءات تمت في أكثر من مكان داخل المدرسة، ما أدى إلى وجود ثغرات في منظومة الرقابة داخل المدرسة، كما كشفت تحركات المتهمين داخل المدرسة، ومواعيد وجود الأطفال في تلك المناطق، الأمر الذي يعزز التحقيقات ويوفر تصورًا زمنيًا واضحًا للأحداث.


استدعاء أولياء أمور الأطفال الضحايا لسماع أقوالهم
 

في سياق التحقيقات، أمرت النيابة العامة باستدعاء أولياء أمور الأطفال الضحايا مرة أخرى، من أجل الاستماع لشهاداتهم حول سلوك أبنائهم بعد وقوع حادث التعدي، وما لاحظوه من تغيرات نفسية أو سلوكية قد تسهم في دعم الأدلة وتوضيح الملابسات، ما يضمن حق الأطفال الضحايا، ويعزز من قوة القضية أمام المحاكمة.


المجني عليهم تتراوح أعمارهم بين4 إلى 6 سنوات 


في غضون ذلك، قال المحامي عبد العزيز عز الدين فخري، محامي الضحايا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن المجني عليهم تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 6 سنوات، ٤ في مرحلة kg2 وفتاة في الصف الأول الابتدائي، والمتهمين فرد أمن يبلغ من العمر 28 عامًا، وعامل يبلغ من العمر 30 عامًا، وآخر في نهاية الـ 50 عامًا، وعامل رابع 60 عاما.


 

التحقيقات كشفت تهديد المتهمين للمجني عليهم
 

فيما كشفت احدي ضحايا مدرسة السلام أمام جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تفاصيل جديدة تأتي في سياق التحقيقات، قائلة: "احد المتهمين اخدني لـ أوضة داخل المدرسة في نهاية اليوم الدراسي وعمل معايا حاجات وحشة وكنت خايفة جدا.. وحاولت اصرخ وضع ايده علي بؤي علشان صوتي مش يطلع وقالي هموتك لو اتكلمتي".

كما كشفت احدي الفتيات، أن من بين الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء عليها شخص يرتدي ماسك أسود لا تعلم من هو.

المدرسة الدولية بالسلام حبس المتهمين في واقعة مدرسة دولية بالسلام النيابة العامة الطبي الشرعي كاميرات المراقبة واقعة المدرسة الدولية بالسلام

