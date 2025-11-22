30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم حجز محاكمة 9 متهمين بالإضرار بالاقتصاد القومى، فى القضية المعروفة بخلية شبكة العملة، لجلسة 30 ديسمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

ويواجه المتهمون فى القضية رقم 13402 لسنة 2024 جنايات التجمع، أنهم خلال الفترة من مطلع عام 2022 حتى 16 يناير 2023، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة ومحافظات أخرى ارتكبوا جرائم الإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية والإضرار بالنظام المالى والبنكي.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بشراء العملات الأجنبية من المصرين العاملين بالخارج، واعطاء ذويهم ما يقابلها بالعملات المحلية، مما أضر بالإقتصاد القومى للبلاد.