تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية داعش حلوان

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم السبت، تاجيل محاكمة 5 متهمين فى القضية رقم 14406 لسنة 2024، جنايات حلوان، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بخلية داعش حلوان لجلسه ٢٤ يناير.

القضية المعروفة بخلية داعش حلوان

وجاء فى أمر الإحالة، أنه فى عضون الفترة من عام 2018 وحتى 17 ديسمبر من عام 2022، المتهمان الأول والثانى، أسسا وتوليا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

ثانيا: المتهمون من الأول ومن الثالث حتى الخامس ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لعمل إرهابى بأن جمعوا أمولا وسيارتين وهواتف محمولة وأمدوا بها الجماعة، كما جمعوا معلومات عن منشآت بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية.