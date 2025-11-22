تأجيل محاكمة 56 متهمًا بـ"خلية الهيكل الإداري" لسماع الشهود

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 56 متهما بالهيكل الإداري للإخوان، في القضية رقم 4132 لسنة 2025، جنايات التجمع، لجلسة 10 فبراير لسماع الشهود.

وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 2020 وحتى 5 يناير 2021، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوية إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، بان تولى الهيكل الإداري لجماعة الإخوان.

ووجه للمتهمين من الثاني وحتي الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، ووجه للمتهمين جميعا جريمة تمويل الإرهاب بأن أمدوا الجماعة مضوع الاتهام بأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.