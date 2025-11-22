قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة في أحراز قضية الدارك ويب: فيديوهات لهتـ.. ـك عرض الضحايا بأوامر المتهم

المتهم أمام المحكمة
أحمد مهدي

استكملت محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل مكرم نظر قضية فتى الدارك ويب.

تفاصيل القضية 

وظهر من خلال الأحراز التي تضم المقاطع المرئية فيديوهات للمجني عليهم من سن ١٤ لـ ١٦ سنة يتم عرضهم على المتهم وتخديرهم وخلع ملابسهم بناءا على تعليمات من المتهم وتصوير أجسادهم وهتك عرضهم، وظهر في أحد المقاطع توجيه طلب من المتهم الأول لباقي المتهمين بقتل المجني عليه بعد تجريده من ملابسه وتصويره وذلك عن طريق قطع شرايينه إلا أن المتهمين اكتفوا بهتك عرضه ورفضوا قتله.

كانت المحكمة قد قررت بالجلسة السابقة ضم الجنايتين رقم ٢٠٧٩٤ لسنة ٢٠٢٤ ، ورقم ٢٠٨٠١ لسنة ٢٠٢٤ جنايات أول شبرا الخيمة للجناية رقم ٢٠٧٩٣ لسنة ٢٠٢٤ جنايات أول شبرا الخيمة وذلك للإرتباط فيما بينهم ولوحدة المشروع الإجرامي وقيام المصاحبة الزمنية تحت تأثير صورة إجرامية واحدة ليتم نظرهم معاً ، وحددت جلسة اليوم  لنظرهم معا ولفض الأحراز وكلفت النيابة العامة بتجهيز المساعدات الفنية اللازمة لعرض مقاطع الفيديو محل الأحراز ، كما كلفت النيابة العامة بإستدعاء الخبير الاجتماعي لبحث حالة المتهم الأول ومناقشته وإعداد التقرير اللازم لحالته وتقديمه للمحكمة.

