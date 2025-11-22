لسماع الشهود.. تأجيل قضية فتى الدارك ويب لـ 27 ديسمبر

قررت محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل مكرم تأجيل قضية فتى الدارك ويب لجلسة ٢٧ ديسمبر المقبل للاستماع لشهادة شاهدي الإثبات الثاني والثالث ولضم صورة من التقرير النفسي الخاص بالمتهم الأول المودع بالقضية ٩٨٠٠ جنايات أول شبرا الخيمة وللاستعداد المرافعة كطلب الدفاع.

قضية فتى الدارك ويب

وكانت المحكمة قد قررت بالجلسة السابقة ضم الجنايتين رقم ٢٠٧٩٤ لسنة ٢٠٢٤ ، ورقم ٢٠٨٠١ لسنة ٢٠٢٤ جنايات أول شبرا الخيمة للجناية رقم ٢٠٧٩٣ لسنة ٢٠٢٤ جنايات أول شبرا الخيمة وذلك للإرتباط فيما بينهم ولوحدة المشروع الإجرامي وقيام المصاحبة الزمنية تحت تأثير صورة إجرامية واحدة ليتم نظرهم معاً ، وحددت جلسة اليوم لنظرهم معا ولفض الأحراز وكلفت النيابة العامة بتجهيز المساعدات الفنية اللازمة لعرض مقاطع الفيديو محل الأحراز .

كما كلفت النيابة العامة بإستدعاء الخبير الاجتماعي لبحث حالة المتهم الأول ومناقشته وإعداد التقرير اللازم لحالته وتقديمه للمحكمة.