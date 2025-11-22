الوطنية للانتخابات: المصريون بالأردن تواجدوا قبل فتح اللجان للتصويت بساعة

أكد القنصل أحمد عثمان رئيس اللجنة الفرعية في الأردن على تواجد المصريين قبل فتح باب اللجان للتصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 بساعة ليتمكنوا من الأدلاء بأصواتهم.

واصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لليوم الثانى على التوالى والأخير بحسب ما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات وفق الجدول الزمنى لها على أن تجرى عملية تصويت المصريين داخل مصر يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 24 و25 نوفمبر الجارى.

أجرت غرفة العمليات المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى أحمد بندارى، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة اتصالات عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان الفرعية بالخارج، من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية ومعرفة مستجدات اليوم الأخير من التصويت بالخارج وإطلاع الرأى العام عليه.

من جانبه، قال القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم متابعة عملية التصويت في 117 دولة بـ 139 مقر انتخابى، ويتم المتابعة بنهاية بالغلق وبداية بأعمال الفرز وتبين من خلال المتابعة أن الأمور تسير بصورة طيبة ووجود إقبال في معظم السفارات وبالأخص في باريس واستمر العمل بعد التوقيت المحدد من قبل قرار مجلس الهيئة الوطنية للانتخابات بعد الساعة التاسعة مساءا وفق لتوقيت الدولة لمدة ساعتين للانتهاء من كافة المتواجدين داخل الحرم الانتخابى، ولأول مرة أن يحدث مد ساعات التصويت خارج مصر وخاصة في الدول الأوروبية.

وأضاف بندارى أن أحد المترشحين كان متواجدا في السعودية وأصر على التواجد أثناء غلق اللجان بما يوحى بزيادة الوعى ونسب المشاركة موجها الشكر لكل المقيمين خارج مصر على حسهم الوطنى والمشاركة في الحياة السياسية.