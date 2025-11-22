قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الوطنية للانتخابات: المصريون بالأردن تواجدوا قبل فتح اللجان للتصويت بساعة

إسلام دياب

أكد القنصل أحمد عثمان رئيس اللجنة الفرعية في الأردن على تواجد المصريين قبل فتح باب اللجان للتصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 بساعة ليتمكنوا من الأدلاء بأصواتهم.

واصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لليوم الثانى على التوالى  والأخير بحسب ما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات وفق الجدول الزمنى لها على أن تجرى عملية تصويت المصريين داخل مصر يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 24 و25 نوفمبر الجارى.

أجرت غرفة العمليات المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى أحمد بندارى، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة اتصالات عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان الفرعية بالخارج، من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية ومعرفة مستجدات اليوم الأخير من التصويت بالخارج وإطلاع الرأى العام عليه.

من جانبه، قال القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم متابعة عملية التصويت في 117 دولة بـ 139 مقر انتخابى، ويتم المتابعة بنهاية بالغلق وبداية بأعمال الفرز وتبين من خلال المتابعة أن الأمور تسير بصورة طيبة ووجود إقبال في معظم السفارات وبالأخص في باريس واستمر العمل بعد التوقيت المحدد من قبل قرار مجلس الهيئة الوطنية للانتخابات بعد الساعة التاسعة مساءا وفق لتوقيت الدولة لمدة ساعتين للانتهاء من كافة المتواجدين داخل الحرم الانتخابى، ولأول مرة أن يحدث مد ساعات التصويت خارج مصر وخاصة في الدول الأوروبية.

وأضاف بندارى أن أحد المترشحين كان متواجدا في السعودية وأصر على التواجد أثناء غلق اللجان بما يوحى بزيادة الوعى ونسب المشاركة موجها الشكر لكل المقيمين خارج مصر على حسهم الوطنى والمشاركة في الحياة السياسية.

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: قصص القرآن خلاصة علم الله اللامتناهي ويجب تدبرها

خالدالجندي

خالد الجندي يوضح منهج فهم القصص القرآني ويؤكد ضرورة إحياء التدبر

مبادرة «يوم بلا شاشات.. معًا نتواصل»

رئيس مجلس الأسرة العربية للتنمية: التكنولوجيا ليست عدوًا.. والمشكلة في كيفية استخدامها

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

