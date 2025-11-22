طالب يدعي تعدي شخص عليه وتحطيم زجاج سيارته بالإسماعيلية.. تفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بتحطيم زجاج سيارته وسرقة هاتفه المحمول من داخلها والتعدى على رجل مُسن بالإسماعيلية.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 21 أكتوبر الماضى تبلغ لمركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية من القائم على النشر (طالب- مقيم بدائرة المركز) بتضرره من قيام شقيقه بالتعدى عليه بالسب والضرب لخلافات عائلية بينهما ، وبسؤاله أقر بتنازله عن شكواه عقب تصالحهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.