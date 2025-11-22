تجديد حبس شخص متهم بإنهاء حياة الحاج علي أبو رجيلة بحلوان

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة صاحب محل مكرونة أبو رجيلة الشهير، بمنطقة حلوان، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

الحادث بسبب خلافات



شيع المئات من أهالي حلوان جثمان علي ماهر عباس صاحب مكرونة أبو رجيلة بعد مقتله بالأمس على يد مسجل خطر يدعى حلمي في منطقة عزبة الوالدة بحلوان.

كشفت تحريات أجهزة المباحث في حلوان أن الحادث بسبب خلافات تعود لأكثر من 15 عاما، حيث زعم المتهم بأن المجني عليه كان قد تعرض له من قبل وأنه كان يحاول أخذ حقه خلال السنوات الماضية وبالنهاية قتله.

وتبين من التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن المتهم قام بالظهور في مقطع فيديو توعد فيه المجني عليه بالانتقام منه بسبب الخلافات القديمة، ثم توجه اليه بعدها وقام بإنهاء حياته.

وقال المتهم أ ح مسجل جنائي خطر، أنه نشب بينه وبين المجني عليه خلافات في عام 2009 وتم حبسه حينها بعد مشاجرة بينهما وبعد ذلك شعر بالظلم إلا أنه انتظر تربية ابنته واطمأن عليها بعدما تزوجت ثم الانتقام من المجني عليه.

انتقل فريق من نيابة حلوان ومباحث قسم حلوان إلى مسرح جريمة مقتل علي ماهر عباس صاحب محل كشري شهير للوقوف على ملابسات الحادث.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بقتل صاحب أشهر محل كشري بمحيط مترو حلوان، وجار عرضه على النيابة العامة في حلوان.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة حلوان تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بوقوع جريمة بمنطقة صلاح سالم وعلى الفور انتقلت وحدة مباحث حلوان لموقع الجريمة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية والمعاينة العثور على جثمان ع أ ر صاحب أشهر محل كشري بمنطقة حلوان، بعد مقتله على يد مسجل جنائي خطر يدعى أ ح من حلوان والسبب خلافات قديمة.

وتجري الأجهزة الأمنية في القاهرة تحريات موسعة لكشف ملابسات وأسباب وتفاصيل الحادث المروع الذي راح ضحيته صاحب أشهر محل كشري في حلوان، حيث يتم فحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وسماع أقوال شهود العيان على الحادث مع فحص مقطع فيديو المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تفصيليا وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في حلوان لمباشرة التحقيقات في الحادث.