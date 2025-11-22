قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال
نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يتوقع وصول السياحة في مصر إلى 20 مليون سائح بنهاية 2025
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
أحمد شوبير يوضح تفاصيل إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي
تقرير يكشف: حماس جمعت معلومات حساسة عن دبابات إسرائيلية ونجحت في تعطيلها قبل 7 أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تجديد حبس شخص متهم بإنهاء حياة الحاج علي أبو رجيلة بحلوان

الضحية
الضحية
رامي المهدي

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة صاحب محل مكرونة أبو رجيلة الشهير، بمنطقة حلوان، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

الحادث بسبب خلافات


شيع المئات من أهالي حلوان جثمان علي ماهر عباس صاحب مكرونة أبو رجيلة بعد مقتله بالأمس على يد مسجل خطر يدعى حلمي في منطقة عزبة الوالدة بحلوان.

كشفت تحريات أجهزة المباحث في حلوان أن الحادث بسبب خلافات تعود لأكثر من 15 عاما، حيث زعم المتهم بأن المجني عليه كان قد تعرض له من قبل وأنه كان يحاول أخذ حقه خلال السنوات الماضية وبالنهاية قتله.

وتبين من التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن المتهم قام بالظهور في مقطع فيديو توعد فيه المجني عليه بالانتقام منه بسبب الخلافات القديمة، ثم توجه اليه بعدها وقام بإنهاء حياته.

وقال المتهم أ ح مسجل جنائي خطر، أنه نشب بينه وبين المجني عليه خلافات في عام 2009 وتم حبسه حينها بعد مشاجرة بينهما وبعد ذلك شعر بالظلم إلا أنه انتظر تربية ابنته واطمأن عليها بعدما تزوجت ثم الانتقام من المجني عليه.

انتقل فريق من نيابة حلوان ومباحث قسم حلوان إلى مسرح جريمة مقتل علي ماهر عباس صاحب محل كشري شهير للوقوف على ملابسات الحادث.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بقتل صاحب أشهر محل كشري بمحيط مترو حلوان، وجار عرضه على النيابة العامة في حلوان.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة حلوان تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بوقوع جريمة بمنطقة صلاح سالم وعلى الفور انتقلت وحدة مباحث حلوان لموقع الجريمة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية والمعاينة العثور على جثمان ع أ ر صاحب أشهر محل كشري بمنطقة حلوان، بعد مقتله على يد مسجل جنائي خطر يدعى أ ح من حلوان والسبب خلافات قديمة.

وتجري الأجهزة الأمنية في القاهرة تحريات موسعة لكشف ملابسات وأسباب وتفاصيل الحادث المروع الذي راح ضحيته صاحب أشهر محل كشري في حلوان، حيث يتم فحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وسماع أقوال شهود العيان على الحادث مع فحص مقطع فيديو المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تفصيليا وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في حلوان لمباشرة التحقيقات في الحادث.

قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة صاحب محل مكرونة إنهاء حياة صاحب محل مكرونة صاحب محل مكرونة صاحب محل مكرونة أبو رجيلة إنهاء حياة صاحب محل مكرونة أبو رجيلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

ترشيحاتنا

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تلقي بيان مصر في الدورة 21 لمؤتمر منظمة اليونيدو بالرياض

صندوق رعاية المبتكرين

صندوق النوابغ يطلق مبادرة Protect لدعم المبتكرين وحماية الملكية الفكرية

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد