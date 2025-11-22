فتاة في شنطة السيارة.. القبض على سائق تاكسي بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قيام قائد سيارة "أجرة" بالسماح لفتاة بإستقلال الصندوق الخلفى للسيارة معرضاً حياتها والمواطنين للخطر بالإسكندرية.

فتاة داخل الصندوق الخلفى للسيارة

بالفحص تبين عدم وجود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وأن الفتاة الظاهرة بالمقطع هى شقيقته.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.