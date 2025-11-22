قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال
نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يتوقع وصول السياحة في مصر إلى 20 مليون سائح بنهاية 2025
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
تريزيجيه يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى شبيبة القبائل

إسلام مقلد

نجح محمود حسن تريزيجيه في تسجيل الهدف الأول للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مرمى شبيبة القبائل الجزائري، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل تريزيجيه الهدف من رأسية رائعة من عرضية زيزو من ضربة ركنية في الدقيقة 36 لتعلن عن تقدم النادي الأهلي بهدف نظيف

وشهدت الدقائق سيطرة من جانب النادي الأهلي على مجريات اللقاء وأهدر أكثر من فرصة للتسجيل على رأسها فرصة ديانج في الدقيقة 24 من انطلاق التي سدد فيها الكرة عاليا فوق مرمى الفريق الجزائري من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 22 ألغى الحكم هدف للنادي الأهلي بداعي التسلل على محمد شريف.

تشكيل الأهلي

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي لمباراة شبيبة القبائل الجزائري التي تجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: محمد شريف.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:
مصطفى شوبير وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وحمزة عبد الكريم.

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

