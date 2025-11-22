قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال
نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يتوقع وصول السياحة في مصر إلى 20 مليون سائح بنهاية 2025
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مدبولي: مصر تلعب دورًا محوريًا في مواجهة تحديات المناخ ونطالب بدعم أكبر للدول النامية

مدبولي
مدبولي
محمد البدوي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته في جلسة "مساهمة مجموعة العشرين في تقليص مخاطر الكوارث وتغير المناخ" ضمن فعاليات قمة مجموعة العشرين، أن مصر تضطلع بدور كبير في مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بتغير المناخ، عبر تقديم مبادرات فعّالة واستضافة مؤتمرات دولية ترتبط بقضايا الأمن الغذائي وتأثيرات المناخ على الدول النامية.

 تداعيات التغيرات المناخية

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر كانت من أوائل الدول التي بادرت باستضافة مؤتمر دولي معني بملف الأمن الغذائي، والذي ناقش تداعيات التغيرات المناخية على سلاسل الإمداد وفرص تحقيق الأمن الغذائي للدول النامية، في ظل ما تواجهه من مخاطر متزايدة بسبب الظواهر المناخية الحادة.

وأضاف مدبولي أن مصر من خلال مشاركتها الفاعلة في مجموعة العشرين تواصل الدعوة إلى تعزيز قدرات الدول النامية وتمكينها من التكيف مع التغيرات المناخية وتقليل مخاطر الكوارث.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة أن تتخذ دول مجموعة العشرين إجراءات جادة لزيادة الدعم المالي والفني للدول النامية، بما يضمن قدرتها على مواجهة تبعات المناخ، وتطبيق خطط التكيف، وحماية اقتصادها وشعوبها من المخاطر المتصاعدة.

مدبولي مصطفى مدبولي مجلس الوزراء المناخ مجموعة العشرين تغير المناخ

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

نائبة: مصر تستهدف ضخ استثمارات خاصة بالزراعة والتصنيع والمواد الغذائية

النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

برلماني: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر

النائب ياسر عمر - وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

وكيل موازنة النواب: وجود فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية في مصر يوفر العملة الصعبة

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

