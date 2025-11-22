مدبولي: مصر تلعب دورًا محوريًا في مواجهة تحديات المناخ ونطالب بدعم أكبر للدول النامية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته في جلسة "مساهمة مجموعة العشرين في تقليص مخاطر الكوارث وتغير المناخ" ضمن فعاليات قمة مجموعة العشرين، أن مصر تضطلع بدور كبير في مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بتغير المناخ، عبر تقديم مبادرات فعّالة واستضافة مؤتمرات دولية ترتبط بقضايا الأمن الغذائي وتأثيرات المناخ على الدول النامية.

تداعيات التغيرات المناخية

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر كانت من أوائل الدول التي بادرت باستضافة مؤتمر دولي معني بملف الأمن الغذائي، والذي ناقش تداعيات التغيرات المناخية على سلاسل الإمداد وفرص تحقيق الأمن الغذائي للدول النامية، في ظل ما تواجهه من مخاطر متزايدة بسبب الظواهر المناخية الحادة.

وأضاف مدبولي أن مصر من خلال مشاركتها الفاعلة في مجموعة العشرين تواصل الدعوة إلى تعزيز قدرات الدول النامية وتمكينها من التكيف مع التغيرات المناخية وتقليل مخاطر الكوارث.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة أن تتخذ دول مجموعة العشرين إجراءات جادة لزيادة الدعم المالي والفني للدول النامية، بما يضمن قدرتها على مواجهة تبعات المناخ، وتطبيق خطط التكيف، وحماية اقتصادها وشعوبها من المخاطر المتصاعدة.