مدبولي: قمة السلام بشرم الشيخ خطوة نحو إنهاء الحرب في غزة وتحقيق السلام الدائم

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدور الحيوي لقمة السلام التي عقدت في شرم الشيخ، والتي كانت نقطة تحول في جهود إنهاء الحرب في غزة.

وقال مدبولي خلال قمة العشريين: "قمة شرم الشيخ قدمت منصة هامة لتحقيق توافق دولي بشأن القضايا العالقة في المنطقة، وكانت بمثابة خطوة حاسمة نحو إنهاء الصراع العسكري في غزة".

وأضاف أن "تطبيق مخرجات قمة شرم الشيخ سيسهم في تحقيق استقرار أوسع في المنطقة، ويضعنا على الطريق الصحيح نحو تسوية سلمية طويلة الأمد".



وأوضح مدبولي أن الحكومة المصرية ملتزمة بالعمل على تنفيذ اتفاقية شرم الشيخ، وأكد أن "المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود الدولية لتحقيق تسوية شاملة للقضية الفلسطينية، وتوفير الدعم اللازم لإعادة إعمار غزة".

وأشار إلى أن "مخرجات القمة تمهد الطريق لمنطقة أكثر استقرارًا، وهو ما سيعود بالنفع على جميع الدول المجاورة ويعزز الأمن الإقليمي".