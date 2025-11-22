مدبولي: ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي لدعم البلدان ذات الدخل المنخفض

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن إصلاح النظام المالي العالمي يعد أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية في البلدان ذات الدخل المنخفض.

وأضاف مدبولي، خلال قمة العشريين أن هذه البلدان تواجه تحديات كبيرة في مواجهة الأزمة المالية العالمية والديون المتزايدة، مما يعيق تقدمها نحو التنمية المستدامة.

وأشار مدبولي، إلى أن "إصلاح مشهد الدين العالمي يجب أن يكون في صلب أولويات المنظمات الدولية، من أجل تقديم الدعم الحقيقي للدول الفقيرة، وذلك من خلال حلول مبتكرة وإعادة هيكلة الديون بما يسمح لها بالاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية".

وأوضح مدبولي، أن التعاون بين الدول المتقدمة والدول النامية أصبح ضرورة أكثر من أي وقت مضى، وأكد أن هذه الإصلاحات ستمهد الطريق لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في الدول التي تواجه صعوبات اقتصادية.

كما دعا إلى اتخاذ خطوات جادة لتقليص الفجوة الاقتصادية بين الدول وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.