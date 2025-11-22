جامعة حلوان تعلن فتح باب التقديم لأعمال الملاحظين بامتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلنت جامعة حلوان عن فتح باب التقديم للمشاركة في أعمال الملاحظة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، وذلك في إطار استعدادات الجامعة لضمان سير العملية الامتحانية بكفاءة وانضباط داخل مختلف الكليات، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أعمال الملاحظة بامتحانات الفصل الدراسي الأول

وأكدت إدارة الجامعة أن التقديم متاح، على أن يتم اختيار الملاحظين وفقًا للضوابط المنظمة التي تضعها الكليات بما يضمن تحقيق العدالة وتوفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب.

التضامن تنظم ثلاثة مستويات لحج الجمعيات الأهلية بعد عقر 20 شخصا.. الإجراءات الوقائية للحماية من عضة الكلب

وأشار الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بمرحلة الامتحانات، حيث تُعد من أهم محطات التقييم الأكاديمي للطلاب، موضحًا أن مشاركة الملاحظين تمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح هذه المرحلة وضمان نزاهتها.

وأشار الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة تعمل على توفير كافة الإمكانيات اللوجستية والبشرية اللازمة لإتمام الامتحانات في أجواء يسودها الانضباط والشفافية، مؤكدًا أن التقديم لأعمال الملاحظة يأتي ضمن خطة شاملة لإدارة الامتحانات بكفاءة عالية.

ويمكن للراغبين في القيام بأعمال الملاحظين التقديم على الرابط التالي :

https://examregistry.helwan.edu.eg/