ظواهر جوية شديدة الخطورة.. احذروا تقلبات الطقس الأيام القادمة

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تحليلًا حول المرتفع الجوي الذي يتأثر به طقس البلاد خلال الفترة الحالية، موضحة أن البلاد تتأثر بمرتفع جوى فى طبقات الجو العليا، تصاحبه ظواهر جوية شديدة الخطورة.

مرتفع جوي يضرب البلاد

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن أبرز هذه الظواهر هي الشبورة المائية التى تصل لحد الضباب عند ارتفاع نسب الرطوبة لتصل إلى 100%؜ والهدوء النسبى للرياح.

وأضافت أن هذا يؤثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية ويصعب القيادة خلالها، وليس التأثير فقط على قيادة السيارات، بل تعوق أيضا عملية هبوط الطائرات.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أن تأثير المرتفع الجوي لا يتوقف فقط عند هذه الظواهر، ولكن أيضا يعمل المرتفع الجوى كمظلة، حيث يضغط عمود الهواء ويحبس كل الرطوبة والشوائب العالقة فى الجو والأتربة والدخان فى طبقات قريبة من سطح الأرض، فنشعر بعدم الراحه وأن الجو مرهق، خاصة فى عملية التنفس.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه نتيجة لذلك، نجد اليوم انخفاضا فى الرؤية الأفقية الآن على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس اليوم يشهد استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء خلال فترات النهار، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى غدا 33 درجة مئوية.

وتبقى الشبورة المائية هى الظاهرة المؤثرة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق.

مع تواجد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من “حلايب - شلاتين - مرسى علم” على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب البلاد وعلى مدينتي حلايب وشلاتين قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ازدياد كثافة الشبورة المائية خلال هذه الفترة، وقد تصل لحد الضباب وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

حالة الطقس الأيام القادمة

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا يوضح حالة الطقس المتوقعة في الفترة من السبت 22 نوفمبر حتى الأربعاء 26 نوفمبر 2025، حيث تستمر درجات الحرارة في الارتفاع على أغلب أنحاء البلاد حتى يوم الأحد 23 نوفمبر.

وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة ستكون كالتالي:

السواحل الشمالية: بين 27 و28 درجة مئوية.

القاهرة الكبرى والوجه البحري: بين 31 و33 درجة.

جنوب البلاد: بين 32 و35 درجة.

وأكدت الأرصاد أن الطقس يميل للبرودة فجرًا والصباح الباكر، بينما يكون حارًا نهارًا على أغلب الأنحاء، ويميل للاعتدال في أول الليل ثم يصبح مائلًا للبرودة في آخره.

كما تتوقع الهيئة شبورة مائية من الساعة 4 وحتى 9 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المحاور المؤدية لشمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتشهد بعض مناطق جنوب البلاد نشاطًا للرياح على فترات متقطعة اعتبارًا من السبت وحتى الأحد 23 نوفمبر.

اعتبارًا من يوم الاثنين 24 نوفمبر، تبدأ البلاد في استقبال انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على أغلب المناطق بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات، لتعود الأجواء الخريفية المعتدلة من جديد.



