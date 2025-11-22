قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ظواهر جوية شديدة الخطورة.. احذروا تقلبات الطقس الأيام القادمة

حالة الطقس
حالة الطقس
نورهان خفاجي

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تحليلًا حول المرتفع الجوي الذي يتأثر به طقس البلاد خلال الفترة الحالية، موضحة أن البلاد تتأثر بمرتفع جوى فى طبقات الجو العليا، تصاحبه ظواهر جوية شديدة الخطورة.

مرتفع جوي يضرب البلاد

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن أبرز هذه الظواهر هي الشبورة المائية التى تصل لحد الضباب عند ارتفاع نسب الرطوبة لتصل إلى 100%؜ والهدوء النسبى للرياح.

وأضافت أن هذا يؤثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية ويصعب القيادة خلالها، وليس التأثير فقط على قيادة السيارات، بل تعوق أيضا عملية هبوط الطائرات.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أن تأثير المرتفع الجوي لا يتوقف فقط عند هذه الظواهر، ولكن أيضا يعمل المرتفع الجوى كمظلة، حيث يضغط عمود الهواء ويحبس كل الرطوبة والشوائب العالقة فى الجو والأتربة والدخان فى طبقات قريبة من سطح الأرض، فنشعر بعدم الراحه وأن الجو مرهق، خاصة فى عملية التنفس.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه نتيجة لذلك، نجد اليوم انخفاضا فى الرؤية الأفقية الآن على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال  الصعيد.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس اليوم يشهد استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء خلال فترات النهار، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى غدا 33 درجة مئوية.

وتبقى الشبورة المائية هى الظاهرة المؤثرة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق.

مع  تواجد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من “حلايب - شلاتين - مرسى علم” على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب البلاد وعلى مدينتي حلايب وشلاتين قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ازدياد كثافة الشبورة المائية خلال هذه الفترة، وقد تصل لحد الضباب وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

حالة الطقس الأيام القادمة

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا يوضح حالة الطقس المتوقعة في الفترة من السبت 22 نوفمبر حتى الأربعاء 26 نوفمبر 2025، حيث تستمر درجات الحرارة في الارتفاع على أغلب أنحاء البلاد حتى يوم الأحد 23 نوفمبر.

وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة ستكون كالتالي:

السواحل الشمالية: بين 27 و28 درجة مئوية.

القاهرة الكبرى والوجه البحري: بين 31 و33 درجة.

جنوب البلاد: بين 32 و35 درجة.

وأكدت الأرصاد أن الطقس يميل للبرودة فجرًا والصباح الباكر، بينما يكون حارًا نهارًا على أغلب الأنحاء، ويميل للاعتدال في أول الليل ثم يصبح مائلًا للبرودة في آخره.

كما تتوقع الهيئة شبورة مائية من الساعة 4 وحتى 9 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المحاور المؤدية لشمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتشهد بعض مناطق جنوب البلاد نشاطًا للرياح على فترات متقطعة اعتبارًا من السبت وحتى الأحد 23 نوفمبر.

اعتبارًا من يوم الاثنين 24 نوفمبر، تبدأ البلاد في استقبال انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على أغلب المناطق بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات، لتعود الأجواء الخريفية المعتدلة من جديد.


 

هيئة الأرصاد مرتفع جوى الشبورة المائية درجات الحرارة تقلبات الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

ترشيحاتنا

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

الإعلامية رضوى الشربيني

رضوى الشربيني تنفي شائعة زواجها: لو هتجوز هقول | فيديو

صناع الفيلم

استقبال حميمي لفيلم بابا والقذافي بمهرجان الدوحة السينمائي

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد