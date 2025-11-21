أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم





سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6245 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 5465 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4684 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 43720 جنيه.



واستعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

بلغت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.50 جنيه للبيع و 47.40 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 54.69 جنيه للبيع، و 54.57 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 62.04 جنيه للبيع، 61.89 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.66 جنيه للبيع، 12.63 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الاماراتي

درهم اماراتي 12.93 جنيه للبيع، و 12.90 جنيه للشراء.



وكشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد شبورة صباحية لليوم الثالث على التوالي، وأنه تم غلق بعض الطرق منها طريق القاهرة الإسكندرية، وذلك حفاظا على المواطنين.

وأشارت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى إلى أن الشبورة تظهرمن الساعة 4 فجرا حتى ظهور الشمس، وأنه بعد ظهور الشمس تختفي الشبورة، ولذلك على المواطنين توخي الحذر.

ولفتت إلى أن الشبورة المائية تختلف من منطقة لآخرى، ولذلك عندما نجد الشبورة يجب تشغيل كشاف الشبورة والسير بسرعات منخفضة، وأن يتم اتباع تعليمات المرور لتجنب الحوادث.



وأوضحت أن البلاد تشهد اليوم ارتفاعات في قيم درجات الحرارة، وأن العظمى اليوم متوقع تكون من 30 إلى 31 درجة، وأن ذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية.



وأضافت أن البلاد في فترة الليل تشهد انخفاضات ملحوظة، وأن فار درجات الحرارة من النهار لليل تصل لـ 10 و 12 درجة، ولذلك على الجميع توخي الحذر في أثناء الخروج في المساء.