عيار 21 يسجل 5465 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

يعد الذهب أحد أقدم المعادن التي عرفتها البشرية وأكثرها قيمة وارتباطا بحياة الإنسان عبر العصور، ثم أصبح لاحقا معيارا للثروة والقوة الاقتصادية للدول، مما جعله عنصرا رئيسيا في الاقتصاد العالمي وأحد أكثر الملاذات الآمنة قيمة في أوقات الأزمات.

أسعار الذهب

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6245 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 5465 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4684 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 43720 جنيه.