عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

محمد صبيح

نستعرض ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 بنحو 10 جنيهات، وذلك وفقًا لمتوسط الأسعار المتداولة بدون إضافة المصنعية.

زيادة في أسعار الذهب اليوم 

عيار 24: بيع 6240 جنيه – شراء 6205 جنيه

عيار 22: بيع 5720 جنيه – شراء 5690 جنيه

سعر عيار 21 الان

عيار 21: بيع 5460 جنيه – شراء 5430 جنيه

عيار 18: بيع 4680 جنيه – شراء 4655 جنيه

عيار 14: بيع 3640 جنيه – شراء 3620 جنيه

عيار 12: بيع 3120 جنيه – شراء 3105 جنيه

الأونصة: بيع 194085 جنيه – شراء 193020 جنيه

الجنيه الذهب: بيع 43680 جنيه – شراء 43440 جنيه

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سجل عيار 24، وهو الأعلى نقاءً بين الأعيرة، سعر بيع بلغ 6240 جنيه مقابل 6205 جنيه للشراء.

أما عيار 22 فقد بلغ سعر البيع 5720 جنيه، بينما سجل سعر الشراء 5690 جنيه.

وحقق عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصري، سعر بيع 5460 جنيه وسعر شراء 5430 جنيه.

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء
عيار 246240 جنيه6205 جنيه
عيار 225720 جنيه5690 جنيه
عيار 215460 جنيه5430 جنيه
عيار 184680 جنيه4655 جنيه
عيار 143640 جنيه3620 جنيه
عيار 123120 جنيه3105 جنيه
الاونصة194085 جنيه193020 جنيه
الجنيه الذهب43680 جنيه43440 جنيه

فيما جاء عيار 18 بسعر بيع 4680 جنيه مقابل 4655 جنيه للشراء.

وسجل عيار 14 سعر بيع 3640 جنيه وسعر شراء 3620 جنيه.

بينما بلغ سعر عيار 12 نحو 3120 جنيه للبيع و3105 جنيه للشراء.

على صعيد المعادن العالمية، سجلت الأونصة 194085 جنيه للبيع و193020 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

أما الجنيه الذهب فقد وصل سعره إلى 43680 جنيه للبيع و43440 جنيه للشراء.

