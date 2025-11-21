ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

نستعرض ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 بنحو 10 جنيهات، وذلك وفقًا لمتوسط الأسعار المتداولة بدون إضافة المصنعية.
زيادة في أسعار الذهب اليوم
عيار 24: بيع 6240 جنيه – شراء 6205 جنيه
عيار 22: بيع 5720 جنيه – شراء 5690 جنيه
سعر عيار 21 الان
عيار 21: بيع 5460 جنيه – شراء 5430 جنيه
عيار 18: بيع 4680 جنيه – شراء 4655 جنيه
عيار 14: بيع 3640 جنيه – شراء 3620 جنيه
عيار 12: بيع 3120 جنيه – شراء 3105 جنيه
الأونصة: بيع 194085 جنيه – شراء 193020 جنيه
الجنيه الذهب: بيع 43680 جنيه – شراء 43440 جنيه
ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
سجل عيار 24، وهو الأعلى نقاءً بين الأعيرة، سعر بيع بلغ 6240 جنيه مقابل 6205 جنيه للشراء.
أما عيار 22 فقد بلغ سعر البيع 5720 جنيه، بينما سجل سعر الشراء 5690 جنيه.
وحقق عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصري، سعر بيع 5460 جنيه وسعر شراء 5430 جنيه.
|عيار الذهب
|سعر البيع
|سعر الشراء
|عيار 24
|6240 جنيه
|6205 جنيه
|عيار 22
|5720 جنيه
|5690 جنيه
|عيار 21
|5460 جنيه
|5430 جنيه
|عيار 18
|4680 جنيه
|4655 جنيه
|عيار 14
|3640 جنيه
|3620 جنيه
|عيار 12
|3120 جنيه
|3105 جنيه
|الاونصة
|194085 جنيه
|193020 جنيه
|الجنيه الذهب
|43680 جنيه
|43440 جنيه
فيما جاء عيار 18 بسعر بيع 4680 جنيه مقابل 4655 جنيه للشراء.
وسجل عيار 14 سعر بيع 3640 جنيه وسعر شراء 3620 جنيه.
بينما بلغ سعر عيار 12 نحو 3120 جنيه للبيع و3105 جنيه للشراء.
على صعيد المعادن العالمية، سجلت الأونصة 194085 جنيه للبيع و193020 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الذهب اليوم
أما الجنيه الذهب فقد وصل سعره إلى 43680 جنيه للبيع و43440 جنيه للشراء.