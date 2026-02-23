قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهيب عبد الهادي: عودة القميص رقم 21 لغرفة ملابس الأهلي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية
الأهلي يتقدم على سموحة بهدف مروان عثمان في الشوط الأول بدوري نايل
الفتوى والتشريع: يجوز للقاضي إذا حكم بجناية مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة
بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال بفيديو مع زيزو: الصلح خير والأهلي في دمي
مفاجأة دبلوماسية.. طهران تقدم مسودة اتفاق شاملة لواشنطن قبل لقاء جنيف
دينا: بلاغ ضدي كل ربع ساعة.. وأكاديمية الرقص مش بتحرض على الفسق والفجور
هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل
الأقرب إلى قلبه.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة ولي العهد ‏السعودي بعد زيارة الرئيس السيسي
مستشار الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي: بريطانيا وفرنسا مستعدتان لإرسال قوات إلى أوكرانيا
أصغر إمام قبلة.. الطالب محمد رضا يؤم المصلين بالجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان
دينا: لبس الراقصة فيه حرمانية.. وأنا مش بفكر أعتزل
english EN
محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بتطوير شبكة الطرق والارتقاء بخدمات المرافق

محافظ الإسكندرية يوجه بتطوير شبكة الطرق والارتقاء بخدمات المرافق
محافظ الإسكندرية يوجه بتطوير شبكة الطرق والارتقاء بخدمات المرافق
أ ش أ

وجه محافظ الإسكندرية أيمن عطية ، بالاهتمام وتطوير شبكة الطرق الرئيسية والفرعية والارتقاء بخدمات المرافق العامة ، لتحقيق سيولة بالحركة المرورية وسلامة المارة.

وبناء علي تكليفات محافظ الإسكندرية ، تابع حي وسط أعمال إدارة الطرق بالحي إعادة الشيء لأصله أمام مدرسة وابور المياه الإبتدائية بدائرة الحي بعد أعمال شركة المياه وإصلاح كسر ماسورة مياه تسببت في هبوط أرضي ، وإعادة الشيء لأصله بشارع أحمد عرابي بعد أعمال لشركة الكهرباء بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل، وإعادة الشىء لأصله ورصف شارع السلطان حسين بمحطة الرمل.

وقام حي ثان المنتزة ، بمتابعة أعمال وضع طبقات الأسفلت بشارع النبوي المهندس ، وتركيب " بلدورات " بشارع ملك حفني السياحي ، تيسيرا علي المواطنين و الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية .

وواصلت إدارة الصرف الصحي بحي العامرية ثان ، تسليك وتطهير غرف الصرف الصحي بقرية ابو مسعود ، لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وكثفت إدارة الحدائق بحى شرق، أعمال نظافة وري الأحواض والزراعات بالجزر الوسطى بشارع أبوقير والميادين العامة ، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بصفة عامة لتحسين المظهر الجمالي والبيئي بنطاق الحي.

محافظ الإسكندرية أيمن عطية تطوير شبكة الطرق الارتقاء بخدمات المرافق العامة تحقيق سيولة الحركة المرورية

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
سيارات سيدان صينية ‏
عمرو سعد
سيارة ولي العهد ‏السعودى
