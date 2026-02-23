محافظ الإسكندرية يوجه بتطوير شبكة الطرق والارتقاء بخدمات المرافق

أ ش أ

وجه محافظ الإسكندرية أيمن عطية ، بالاهتمام وتطوير شبكة الطرق الرئيسية والفرعية والارتقاء بخدمات المرافق العامة ، لتحقيق سيولة بالحركة المرورية وسلامة المارة.

وبناء علي تكليفات محافظ الإسكندرية ، تابع حي وسط أعمال إدارة الطرق بالحي إعادة الشيء لأصله أمام مدرسة وابور المياه الإبتدائية بدائرة الحي بعد أعمال شركة المياه وإصلاح كسر ماسورة مياه تسببت في هبوط أرضي ، وإعادة الشيء لأصله بشارع أحمد عرابي بعد أعمال لشركة الكهرباء بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل، وإعادة الشىء لأصله ورصف شارع السلطان حسين بمحطة الرمل.

وقام حي ثان المنتزة ، بمتابعة أعمال وضع طبقات الأسفلت بشارع النبوي المهندس ، وتركيب " بلدورات " بشارع ملك حفني السياحي ، تيسيرا علي المواطنين و الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية .

وواصلت إدارة الصرف الصحي بحي العامرية ثان ، تسليك وتطهير غرف الصرف الصحي بقرية ابو مسعود ، لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وكثفت إدارة الحدائق بحى شرق، أعمال نظافة وري الأحواض والزراعات بالجزر الوسطى بشارع أبوقير والميادين العامة ، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بصفة عامة لتحسين المظهر الجمالي والبيئي بنطاق الحي.