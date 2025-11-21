تقلبات الطقس .. احم طفلك وأسرتك بمشروبات تقوي المناعة

مع التقلبات الجوية المفاجئة التي يشهدها العالم خلال فصل الشتاء، يصبح الحفاظ على مناعة الأطفال والأسرة أولوية قصوى لتجنب نزلات البرد والإنفلونزا.

مشروبات لتقوية المناعة في الأجواء الباردة

تؤكد تقارير طبية، أن بعض المشروبات الطبيعية تلعب دورًا فعّالًا في دعم الجهاز المناعي ورفع قدرة الجسم على مقاومة الأمراض الموسمية، بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة والفيتامينات الأساسية.

وكشف موقع Healthline، وMedical News Today، وWebMD عن أهم المشروبات المُوصى بها لتعزيز المناعة وحماية الأطفال خلال الطقس المتقلب، و من أبرزها:

ـ مشروب العسل بالليمون:

يحتوي الليمون على نسبة عالية من فيتامين C الذي يعزز المناعة، بينما يعمل العسل كمضاد للميكروبات.

ـ شاي الزنجبيل الدافئ:

يساعد الزنجبيل في محاربة الالتهابات ويخفف احتقان الحلق، ما يجعله خيارًا مثاليًا لأيام البرد.

ـ الكركم بالحليب (Golden Milk):

الكركم غني بمادة الكركمين ذات الخصائص المضادة للالتهاب والأكسدة، ما يعزز مقاومة الجسم للفيروسات.

ـ عصير البرتقال والجزر:

يجمع بين فيتامين C وبيتا كاروتين، وهما عنصران ضروريان لتقوية المناعة.

ـ مشروب النعناع بالعسل:

يساعد في تهدئة الجهاز التنفسي ويقلل التهابات الحلق، كما يدعم الهضم عند الأطفال.

ـ شاي الأعشاب الدافئ (البابونج أو النعناع):

يهدئ الأعصاب ويحسّن النوم، ما يدعم المناعة غير المباشرة لأن النوم الجيد عنصر أساسي لمناعة قوية.

ـ ماء دافئ مع القرفة:

القرفة تحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا والفيروسات، وتساعد على تدفئة الجسم.

ـ عصير التوت الطبيعي:

التوت غني بمضادات الأكسدة القوية التي تحارب الجذور الحرة وتقلل الالتهاب.