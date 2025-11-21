قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
مرأة ومنوعات

في اليوم العالمي للتلفاز.. ما هي الآثار الصحية لمشاهدة التليفزيون؟

التلفزيون
التلفزيون
هاجر هانئ

يصادف 21 نوفمبر من كل عام اليوم العالمي لـ للتلفزيون، فقد أصبح من غير المعتاد العثور على منزل في العالم المتقدم بدون جهاز تليفزيون، ما جعله لأنه يصبح جهازا منزليا أساسيا، حتى مع ظهور الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والتي جعلت الوصول إلى محتوى الفيديو والأفلام أسهل. تفاقمت بسبب الوباء العالمي، وأصبحت ظاهرة مشاهدة الشراهة منتشرة على نطاق واسع بسبب المحتوى المتاح بسهولة على خدمات البث.

الأثار السلبية لمشاهدة التلفزيون

‎الآثار الصحية البدنية

أثبت الترفيه التلفزيوني والبثي فعاليته لدرجة أن "مشاهدة الشراهة" أصبحت الآن هواية تمارس على نطاق واسع. يمكن للمشاهدين الاسترخاء جسديا أثناء العيش بشكل غير مباشر من خلال مغامرات الآخرين، مما يؤدي إلى فترات طويلة من النشاط المستقر. يساهم انخفاض الحركة أثناء وقت الشاشة والاحتمال الكبير لاستهلاك الوجبات أو الوجبات الخفيفة أثناء المشاهدة في توسيع محيط الخصر. 
‎خلصت دراسة من مجموعة أبحاث الشهية والسمنة في جامعة ليفربول إلى أن الأطفال يشاهدون ما يقرب من 12 إعلانا عن HFSS (نسبة عالية من الدهون والسكر والملح) في الساعة عند مشاهدة المحتوى المناسب للأسرة. يظهر أن المنتجات الرياضية التي ترعاها تزيد من تفاقم إغراء الطعام غير الصحي. إلى جانب السمنة المزدهرة وارتفاع أرقام مؤشر كتلة الجسم في جميع أنحاء المملكة المتحدة والولايات المتحدة، فإن زيادة تناول الأطعمة السكرية غير المخففة عن طريق ممارسة التمارين الرياضية تزيد من ارتفاع مرض السكري من النوع 2.
‎يرتبط النشاط المستقر أيضا بشكل إيجابي بمستويات أعلى من العقم - أكثر من 20 ساعة من مشاهدة التلفزيون في الأسبوع تؤدي إلى أقل من 44٪ من مستويات الحيوانات المنوية الطبيعية. في الرجال، تتطلب صحة الخصية الدورة الدموية الجيدة، والتي تستمر عن طريق التمرين. تم ربط الأنسجة الدهنية بمستويات أعلى من الإجهاد التأكسدي والالتهاب في الخلايا المنوية؛ ينخفض وجود علامات الإجهاد هذه مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ويرتبط بسلامة الحمض النووي المنوية.
‎في النساء، يساهم السلوك المستقر وتطرف الأنسجة الدهنية العالية أو المنخفضة في العقم. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تحفز إفراز الهرمونات، مما يساهم في إنتاج البيض. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحسين الدورة الدموية والفوائد الأيضية من التمارين الرياضية تعزز نمو البيض الصحي.

التلفزيون

‎آثار الصحة العقلية

التلفزيون هو ابتكار لا يصدق يجمع بين الإشارات الصوتية والبصرية لتوفير تجربة ترفيهية غامرة. تم التكهن بأن وقت الشاشة يطور الذكاء العاطفي لدى المشاهدين من خلال السماح لهم بمحاكاة المواقف من وجهات نظر مختلفة. ومع ذلك، فقد تم التكهن أيضا بأن هذا يوفر توقعات غير واقعية وإظهار "التكاليف" المفترضة للعلاقات
‎يرتبط التلفزيون بالقلق والاكتئاب حيث يمكن للأفراد الوقوع في دورة دائمة من الوحدة الجسدية وزيادة الاعتماد على الترفيه الإلكتروني، مما يساهم في مزيد من العزلة الذاتية. مساهم آخر في القلق والاكتئاب هو الأرق المرتبط بوقت الشاشة. تنبعث شاشات الأجهزة الإلكترونية من الضوء الأزرق، الذي يحاكي ضوء النهار.
‎نظرا لأن التلفزيون يشاهد في الغالب في المساء، فإن هذا الضوء الأزرق يؤثر على مستويات الميلاتونين وحساسية ساعة الجسم للوقت. يؤدي ذلك إلى الأرق الذي يعطل قدرة الجسم على التجديد من النوم المريح. تحفز السيناريوهات المثيرة والعنيفة في العروض أيضا نظام الأدرينالين وتبقي المشاهدين مستيقظين، مما يزيد من تفاقم الأرق.

المصدر: news-medical

تلفزيون العالمي لـ للتلفزيون اضرار التلفزيون

