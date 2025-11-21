قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

الأرق.. أعراضه وطرق الوقاية

الأرق
الأرق
هاجر هانئ

الأرق هو اضطراب شائع في النوم يمكن أن يجعل من الصعب النوم أو البقاء نائما، يمكن أن يتسبب أيضا في الاستيقاظ مبكرا جدا وعدم القدرة على العودة إلى النوم، ويمكن أن يستنزف مستوى طاقتك ويؤثر على مزاجك، ويمكن أن يؤثر أيضا على صحتك وأدائك في العمل ونوعية حياتك.

‎يختلف مقدار النوم الكافي من شخص لآخر، لكن معظم البالغين يحتاجون من 7 إلى 9 ساعات في الليلة.

‎في مرحلة ما، يعاني العديد من البالغين من الأرق على المدى القصير. يمكن أن يستمر هذا لأيام أو أسابيع. عادة ما يكون الأرق على المدى القصير بسبب الإجهاد أو حدث مزعج. لكن بعض الأشخاص يعانون من الأرق على المدى الطويل، ويسمى أيضا الأرق المزمن. يستمر هذا لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر. قد يكون الأرق هو المشكلة الرئيسية، أو قد يكون مرتبطا بحالات طبية أو أدوية أخرى.
 


‎أعراض الأرق


‎قد تشمل أعراض الأرق ما يلي:
* تواجه صعوبة في النوم خلال الليل.
* الاستيقاظ أثناء الليل.
* الاستيقاظ مبكرا جدا.
* الشعور بالتعب أو النعاس خلال النهار.
* الشعور بالغضب أو الاكتئاب أو القلق.
* تواجه صعوبة في الانتباه أو التركيز على المهام أو التذكر.
* ارتكاب المزيد من الأخطاء أو الحصول على المزيد من الحوادث.
* وجود مخاوف مستمرة بشأن النوم.


‎متى يجب زيارة الطبيب؟
‎إذا كان الأرق يجعل من الصعب عليك القيام بالأنشطة اليومية، فراجع طبيبك أو أخصائي رعاية أولية آخر. سيبحث طبيبك عن سبب مشكلة نومك ويساعد في علاجها. إذا كان يعتقد أنك قد تعاني من اضطراب في النوم، فقد يقترح طبيبك الذهاب إلى مركز النوم لإجراء اختبار خاص.

الأرق

‎الوقاية من الأرق 


‎يمكن أن تساعد عادات النوم الجيدة مثل هذه في الوقاية من الأرق:
* حافظ على الوقت الذي تذهب فيه إلى الفراش والوقت الذي تستيقظ فيه كما هو كل يوم، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع.
* ابق نشيطا. يمكن أن يؤدي النشاط المنتظم إلى ليلة نوم جيدة.
* قلل من القيلولة أو لا تأخذ قيلولة على الإطلاق.
* قلل أو لا تستخدم الكافيين والكحول والنيكوتين.
* لا تتناول وجبات كبيرة أو تشرب الكثير من السوائل قبل النوم.
* اجعل غرفة نومك مريحة للنوم واستخدمها فقط للنوم.
* قم بإنشاء طقوس مريحة قبل النوم، مثل أخذ حمام دافئ أو القراءة أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة.

المصدر:mayovlinc
 

الأرق النوم الأرق المزمن أعراض الأرق

