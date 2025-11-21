ماسك البطاطا الطبيعي لتفتيح وترطيب البشرة

البطاطا من المكونات الطبيعية الرائعة للعناية بالبشرة، فهي غنية بالفيتامينات مثل فيتامين C وB6، ومضادات الأكسدة، كما تساعد على تفتيح البشرة وتقليل الالتهابات وترطيبها بعمق. يمكن استخدامها بسهولة في شكل ماسك طبيعي يناسب معظم أنواع البشرة.



ماسك البطاطا لتفتيح البشرة وترطيبها:

المكونات:

حبة بطاطا متوسطة

ملعقة صغيرة من العسل (اختياري للبشرة الجافة)

طريقة التحضير:

قشري البطاطا واهرسيها جيدًا حتى تصبح كمعجون ناعم.

أضيفي ملعقة العسل إذا رغبتِ في ترطيب إضافي.

ضعي الماسك على وجهك نظيف وجاف، مع تجنب منطقة العينين.

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسليه بالماء الفاتر وجففي الوجه بلطف.

فوائد الماسك:

تفتيح لون البشرة بشكل طبيعي.

تقليل الهالات السوداء حول العينين عند وضعه كشرائح رقيقة على العينين.

ترطيب البشرة وتنعيمها.

تهدئة الالتهابات والحبوب الصغيرة.