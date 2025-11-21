ماسك البطاطا الطبيعي لتفتيح وترطيب البشرة

البطاطا من المكونات الطبيعية الرائعة للعناية بالبشرة، فهي غنية بالفيتامينات مثل فيتامين C وB6، ومضادات الأكسدة، كما تساعد على تفتيح البشرة وتقليل الالتهابات وترطيبها بعمق. يمكن استخدامها بسهولة في شكل ماسك طبيعي يناسب معظم أنواع البشرة.
ماسك البطاطا لتفتيح البشرة وترطيبها:
المكونات:
حبة بطاطا متوسطة
ملعقة صغيرة من العسل (اختياري للبشرة الجافة)
طريقة التحضير:
قشري البطاطا واهرسيها جيدًا حتى تصبح كمعجون ناعم.
أضيفي ملعقة العسل إذا رغبتِ في ترطيب إضافي.
ضعي الماسك على وجهك نظيف وجاف، مع تجنب منطقة العينين.
اتركيه لمدة 15-20 دقيقة.
اغسليه بالماء الفاتر وجففي الوجه بلطف.
فوائد الماسك:
تفتيح لون البشرة بشكل طبيعي.
تقليل الهالات السوداء حول العينين عند وضعه كشرائح رقيقة على العينين.
ترطيب البشرة وتنعيمها.
تهدئة الالتهابات والحبوب الصغيرة.