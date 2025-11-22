حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

أثار كريم الحو، المتسابق الذي ظهر ضمن برنامج "ذا فويس"، حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد الإعلان أنه من أقارب الفنان الراحل محمد فوزي، أحد أبرز رموز الموسيقى المصرية.

وتحول الحديث سريعًا إلى تساؤلات حول ما إذا كان كريم الحو حفيد محمد فوزي الحقيقي أم لأ، وقد جاءت تلك التساؤلات بعد تكذيب ورثة الفنان محمد فوزي له ونفيهم لأية صلة قرابة.

خرج مشترك برنامج "ذا فويس" كريم الحو ليرد بمقطع فيديو وصورة بطاقته.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

https://www.facebook.com/share/r/16oooQpSCU/?mibextid=wwXIfr