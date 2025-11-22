قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

صرخة أنقذت طالبًا من الاختطاف | صور

محاولة اختطاف طالب فى السويس
محاولة اختطاف طالب فى السويس

الحقونا الحقونا بهذه الصرخات أنقذت السيدة الأربعينية طالبا من الاختطاف بأحد شوارع السويس، حيث استيقظ الأهالي من نومهم علي صوت تلك السيدة الذى أجبر المتهمين على الفرار وترك الطفل الطالب. 

في صباح يوم 18 نوفمبر خرج الطالب المجني عليه من منزله يحمل حقيبة مدرسته متوجها لدراسته لكن هناك عيون كانت تراقبه بصمت وتنتظره وبعد عدة أمتار من منزله أشهروا أسلحتهم في وجهه ووقف الطالب لا يعرف ماذا يفعل حتى ظهرت إحدى السيدات لتكون طوق النجاة له وأطلقت صرخاتها فى الشارع الهادئ ليستيقظ الأهالي من نومهم ويتم مطاردة الجناة وتتعطل سيارتهم بعد خطوات من مكان الجريمة ويتركوها. 

انتابت الأهالي حالة من الخوف وقاموا بمراجعة كاميرات المراقبة المتواجدة في الشارع ونشر الفيديو دون تحرير محضر لكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس رصدت الفيديو الذى انتشر على صفحات السويس وتم تتبع خط سير السيارة والجناة وإلقاء القبض عليهم وتبين من التحريات والتحقيقات أن الجناة اثنين سرقا السيارة المستخدمة في الحادث وبإلقاء القبض عليهما أكدا في التحقيقات أنهما حاولا اختطاف الطالب من أمام منزله لمساومة والده على بعض الأموال لكن خلال تنفيذ الجريمة شاهدت إحدى السيدات المتهمين والمجني عليه فأطلقت الصرخات لإنقاذه وعندما شاهداها فرا هاربين. 

ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية امن السويس مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين يستقلان سيارة بمحاولة إختطاف طالب وفرارهما عقب تدخل الأهالى بالسويس.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليه (طالب مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل) .. وبإستدعائه حضر برفقة والده الذى أفاد بأنه بتاريخ 18 الجارى حال سير نجله بالمنطقة محل سكنه متجهاً إلى المدرسة فوجئ بقيام شخصين يستقلان سيارة ملاكى بمحاولة إختطافه فتدخلت إحدى السيدات وإستغاثت بالأهالى ولاذ المتهمان بالهرب وتركا السيارة . 

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (لهما معلومات جنائية – مقيمان بالسويس) وبحوزتهما (بندقية خرطوش – سلاح أبيض).. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد مساومة والده على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه ، وفى سبيل ذلك قاما بسرقة السيارة وتغيير معالمهما إلا أن السيارة تعطلت عقب إرتكابهما الواقعة ولاذا بالفرار تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

مديرية امن السويس حوادث السويس أخبار السويس

مشروب يتحول إلى تريند عالمي بسبب قدرته على حرق الدهون… وفوائده الصحية مذهله
خطوات تحضير الفتة المصرية الحديثة
سرّ المطاعم: مكوّن بسيط يفاجئ الجمهور… ويكشف سرّ نكهة الأكلات التي تعجز المنازل عن تقليدها
برج الحمل
