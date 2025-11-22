الفتة المصرية.. طريقة تحضير سهلة وصحية تشعل مواقع التواصل

شهدت الفتة المصرية مؤخرًا انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهور طريقة حديثة لتحضيرها تجمع بين الطعم التراثي الأصيل واللمسة العصرية. وقد لاقت الطريقة الجديدة إعجاب مستخدمي الإنترنت، خصوصًا محبي الأكلات المصرية التقليدية التي تم تحديثها لتصبح أخف وأسهل للهضم.

المكوّنات الأساسية للفتة المصرية الحديثة

لتحضير الفتة المصرية بأسلوب عصري وصحي، ستحتاج إلى المكونات التالية:

خبز بلدي مقطع ومحمص

أرز مصري مفلفل

شوربة دجاج أو لحم ساخنة

لحم أو دجاج مسلوق أو مشوي حسب الرغبة

صوص ثوم بالزبادي زبادي، ثوم مفروم، عصير ليمون، ملح

زيت زيتون للتحميص

رشة فلفل أسود أو كمون للتتبيل

مكسرات للتزيين اختياري

خطوات تحضير الفتة المصرية الحديثة

يُقطع الخبز البلدي إلى مكعبات صغيرة.

يُسخّن الفرن على درجة حرارة 180° مئوية، وتُرش مكعبات الخبز بقليل من زيت الزيتون ثم توضع في الفرن حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

يُغسل الأرز جيدًا ثم يُسلق بالماء والملح.

بعد النضج، يُفلفل الأرز جيدًا ويُترك جانبًا ليكون جاهزًا للطبقات.

تُخلط ملعقة كبيرة زبادي مع فص ثوم مهروس، ورشة ملح، وعصير نصف ليمونة.

يمكن إضافة قليل من الفلفل الأسود أو الكمون لإضفاء نكهة مميزة.

يُسلق أو يُشوى اللحم أو الدجاج حسب الرغبة، ويُقطع إلى شرائح أو مكعبات صغيرة.

في صحن التقديم، توضع طبقة من الخبز المحمص، ثم يُسكب فوقه نصف كمية الشوربة الساخنة.

تضاف طبقة الأرز المفلفل، ثم صوص الزبادي بالثوم.

تُوضع قطع اللحم أو الدجاج في الأعلى، ويُزين الطبق بالمكسرات أو رشة فلفل حسب الرغبة.

نصائح خبراء الطهي للفتة المثالية