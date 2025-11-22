قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

الفتة المصرية.. طريقة تحضير سهلة وصحية تشعل مواقع التواصل

خطوات تحضير الفتة المصرية الحديثة
خطوات تحضير الفتة المصرية الحديثة
أسماء عبد الحفيظ

شهدت الفتة المصرية مؤخرًا انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهور طريقة حديثة لتحضيرها تجمع بين الطعم التراثي الأصيل واللمسة العصرية. وقد لاقت الطريقة الجديدة إعجاب مستخدمي الإنترنت، خصوصًا محبي الأكلات المصرية التقليدية التي تم تحديثها لتصبح أخف وأسهل للهضم.

المكوّنات الأساسية للفتة المصرية الحديثة

لتحضير الفتة المصرية بأسلوب عصري وصحي، ستحتاج إلى المكونات التالية:

  • خبز بلدي مقطع ومحمص
  • أرز مصري مفلفل
  • شوربة دجاج أو لحم ساخنة
  • لحم أو دجاج مسلوق أو مشوي حسب الرغبة
  • صوص ثوم بالزبادي زبادي، ثوم مفروم، عصير ليمون، ملح
  • زيت زيتون للتحميص
  • رشة فلفل أسود أو كمون للتتبيل
  • مكسرات للتزيين اختياري
فتة  

خطوات تحضير الفتة المصرية الحديثة

  • يُقطع الخبز البلدي إلى مكعبات صغيرة.
  • يُسخّن الفرن على درجة حرارة 180° مئوية، وتُرش مكعبات الخبز بقليل من زيت الزيتون ثم توضع في الفرن حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.
  • يُغسل الأرز جيدًا ثم يُسلق بالماء والملح.
  • بعد النضج، يُفلفل الأرز جيدًا ويُترك جانبًا ليكون جاهزًا للطبقات.
  • تُخلط ملعقة كبيرة زبادي مع فص ثوم مهروس، ورشة ملح، وعصير نصف ليمونة.
  • يمكن إضافة قليل من الفلفل الأسود أو الكمون لإضفاء نكهة مميزة.
  • يُسلق أو يُشوى اللحم أو الدجاج حسب الرغبة، ويُقطع إلى شرائح أو مكعبات صغيرة.
  • في صحن التقديم، توضع طبقة من الخبز المحمص، ثم يُسكب فوقه نصف كمية الشوربة الساخنة.
  • تضاف طبقة الأرز المفلفل، ثم صوص الزبادي بالثوم.
  • تُوضع قطع اللحم أو الدجاج في الأعلى، ويُزين الطبق بالمكسرات أو رشة فلفل حسب الرغبة.
فتة 

نصائح خبراء الطهي للفتة المثالية

  • استخدام زيت الزيتون بدل القلي التقليدي يجعل الفتة أخف ويقلل السعرات الحرارية.
  • إضافة الصوص في النهاية يحافظ على نكهة الثوم الطازج ويمنح الطبق طعماً متوازنًا.
  • يمكن تقديم الفتة مع سلطة خضراء جانبية لتكملة القيمة الغذائية.
الفتة المصرية الفتة الإنترنت طريقة عمل الفتة فتة بالدجاج فتة باللحم وصفة الفتة الأصلية فتة مصرية سهلة خطوات تحضير الفتة المصرية الحديثة نصائح خبراء الطهي للفتة المثالية

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

الاحتلال

إسرائيل تواصل خروقاتها على الحدود اللبنانية وتبرر اعتداءاتها بذرائع "وهمية"

السفير جمال بيومي

السفير جمال بيومي:مجموعة العشرين هم مجلس إدارة العالم

انتخابات مجلس النواب

توافد كثيف من المصريين بلبنان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

