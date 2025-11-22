خالد سليم برفقة نيللي..تحفة حقيقية من الفن الجميل

شارك الفنان خالد سليم صورة برفقه بالنجمه القديرة نيللي من حفل ختام الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

و علق خالد سليم علي الصوره عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: المبدعة نيللي ،تحفة حقيقية من الفن الجميل.



واحتفل المتواجدون في المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية، بالنجمة الكبيرة نيللي، فور دخولها لحضور حفل ختام الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، امس الجمعة 21 نوفمبر.



والجدير بالذكر أن المهرجان افتتج دورته السادسة والأربعين يوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر، وشهد تكريم المخرج الكبير محمد عبدالعزيز ومنحه جائزة الهرم الذهبي، والنجم خالد النبوي والذي حصل على جائزة فاتن حمامة للتميز.

