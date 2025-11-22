قرار من النيابة بشأن ضبط شخص غسل 140 مليون جنيه من تجارة المخدرات

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام شخص بغسل 140 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسـل 140 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

تفاصيل سقوط المتهم

واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة- تنسيقا وأجهزة الوزارة المعنية- باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائي) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والمركبات).

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 140 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، إلى أن صدر القرار المتقدم.

ويأتي ذلك؛ استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.