حصلتها من النصب والاحتيال.. مستريحة الغربية غسلت 40 مليون جنيه

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال سيدة بالغربية لقيامها بغسـل 40 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها فى مجال تجارة الملابس.

تفاصيل غسيل ٤٠ مليون جنيه

إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (سيدة "لها معلومات جنائية" – مقيمة بالغربية) لقيامها بغسل أموال متحصلة من نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس مقابل أرباح مالية على خلاف الحقيقة، ومحاولتها إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – تأسيس المنشأت التجارية).

وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قامت بها المذكورة

بـ (40) مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم