بقوة 495 حصانًا.. مواصفات شيفروليه كورفيت ستينجراي 2026 الخارقة

تواصل الطرازات الرياضية الأمريكية تعزيز حضورها في عالم السيارات الخارقة وعالية الأداء، من خلال طراز شيفروليه كورفيت ستينجراي 2026 الذي يحمل طابعاً رياضيًا خارقًا، حيث يعتمد على مزيج من القوة الميكانيكية وتكنولوجيا القيادة الذكية.

محرك وأداء شيفروليه كورفيت ستينجراي 2026

تعتمد شيفروليه كورفيت ستينجراي 2026 على محرك سعة 6.2 لتر يستطيع أن ينتج قوة قدرها تصل إلى 495 حصان، فيما يبلغ عزم الدوران 637 نيوتن متر، ويقترن بناقل حركة DCT من ثماني سرعات يعمل على نقل القوة إلى العجلات الخلفية عبر نظام دفع RWD .

تسارع شيفروليه كورفيت ستينجراي 2026

من خلال القدرات الفنية للسيارة شيفروليه كورفيت ستينجراي 2026، تستطيع التسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى 96 كم/س خلال مدة زمنية تستغرق 2.9 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 312 كم/س.

تجهيزات شيفروليه كورفيت ستينجراي 2026

تضم شيفروليه كورفيت ستينجراي 2026 باقة من التجهيزات أبرزها وسائد هوائية أمامية وجانبية، ونظام منع انغلاق المكابح، وتوزيع إلكتروني لقوة الكبح، والتحكم في الجر، إضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني.

كما تتوفر تقنيات مساعدة السائق مثل التحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ التلقائية، ورصد النقطة العمياء، وتحذير حركة المرور الخلفية، إلى جانب كاميرا محيطية في الفئات الأعلى.

تتنوع خيارات الفرش الداخلي بين جلد نابا في الفئات العليا، وجلد مولان في الفئة الأساسية، مع مقاعد يمكن ضبطها كهربائيًا وتتوفر بخصائص التدفئة والتبريد حسب التجهيزات، كما تأتي عجلة القيادة مغلفة بالجلد ومدعمة بخاصية التدفئة.

وتتضمن المقصورة شاشة ترفيه تعمل باللمس بقياس 8 بوصات تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى شاشة عدادات رقمية 12 بوصة، ونظام صوتي من طراز Bose يتوفر بعدد 10 أو 14 سماعة وفقاً للفئة K ، كما يتم تجهيز السيارة بشاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

تصميم وأبعاد شيفروليه كورفيت ستينجراي 2026

تأتي السيارة بنسبة طول 4,632 مم، وعرض 1,933 مم وارتفاع لا يتجاوز 1,215 مم، وتستند على قاعدة عجلات بطول 2,723 مم، بينما يبدأ وزنها من 1,639 كجم باختلاف التجهيزات، وتقدم بمصابيح LED في الأمام والخلف، مع جنوط من الألومنيوم بقياس 19 بوصة في الأمام و20 بوصة في الخلف، إضافة إلى سقف قابل للإزالة في النسخة الكوبيه أو سقف كهربائي في النسخة المكشوفة.