قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي.. وطريقة استخراجها من المنزل
رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت
مفاجأة في أحراز قضية الدارك ويب: فيديوهات لهتـ.. ـك عرض الضحايا بأوامر المتهم
باحث: الذكرى الـ 82 لاستقلال لبنان تحمل هذا العام دلالة خاصة
هدية فودافون لمصر.. مليون مشاهدة على يوتيوب للقاء مجدي يعقوب ومحمد صلاح
تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة
تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 495 حصانًا.. مواصفات شيفروليه كورفيت ستينجراي 2026 الخارقة

شيفروليه كورفيت ستينجراي 2026
شيفروليه كورفيت ستينجراي 2026
صبري طلبه

تواصل الطرازات الرياضية الأمريكية تعزيز حضورها في عالم السيارات الخارقة وعالية الأداء، من خلال طراز شيفروليه كورفيت ستينجراي 2026 الذي يحمل طابعاً رياضيًا خارقًا، حيث يعتمد على مزيج من القوة الميكانيكية وتكنولوجيا القيادة الذكية. 

محرك وأداء شيفروليه كورفيت ستينجراي 2026

تعتمد شيفروليه كورفيت ستينجراي 2026 على محرك سعة 6.2 لتر يستطيع أن ينتج قوة قدرها تصل إلى 495 حصان، فيما يبلغ عزم الدوران 637 نيوتن متر، ويقترن بناقل حركة DCT من ثماني سرعات يعمل على نقل القوة إلى العجلات الخلفية عبر نظام دفع RWD .

 شيفروليه كورفيت ستينجراي 2026

تسارع شيفروليه كورفيت ستينجراي 2026

من خلال القدرات الفنية للسيارة شيفروليه كورفيت ستينجراي 2026، تستطيع التسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى 96 كم/س خلال مدة زمنية تستغرق 2.9 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 312 كم/س.

 شيفروليه كورفيت ستينجراي 2026

تجهيزات شيفروليه كورفيت ستينجراي 2026

تضم شيفروليه كورفيت ستينجراي 2026 باقة من التجهيزات أبرزها وسائد هوائية أمامية وجانبية، ونظام منع انغلاق المكابح، وتوزيع إلكتروني لقوة الكبح، والتحكم في الجر، إضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني.

 شيفروليه كورفيت ستينجراي 2026

كما تتوفر تقنيات مساعدة السائق مثل التحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ التلقائية، ورصد النقطة العمياء، وتحذير حركة المرور الخلفية، إلى جانب كاميرا محيطية في الفئات الأعلى.

تتنوع خيارات الفرش الداخلي بين جلد نابا في الفئات العليا، وجلد مولان في الفئة الأساسية، مع مقاعد يمكن ضبطها كهربائيًا وتتوفر بخصائص التدفئة والتبريد حسب التجهيزات، كما تأتي عجلة القيادة مغلفة بالجلد ومدعمة بخاصية التدفئة.

 شيفروليه كورفيت ستينجراي 2026

وتتضمن المقصورة شاشة ترفيه تعمل باللمس بقياس 8 بوصات تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى شاشة عدادات رقمية 12 بوصة، ونظام صوتي من طراز Bose يتوفر بعدد 10 أو 14 سماعة وفقاً للفئة K ، كما يتم تجهيز السيارة بشاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

 شيفروليه كورفيت ستينجراي 2026

تصميم وأبعاد شيفروليه كورفيت ستينجراي 2026

تأتي السيارة بنسبة طول 4,632 مم، وعرض 1,933 مم وارتفاع لا يتجاوز 1,215 مم، وتستند على قاعدة عجلات بطول 2,723 مم، بينما يبدأ وزنها من 1,639 كجم باختلاف التجهيزات، وتقدم بمصابيح LED في الأمام والخلف، مع جنوط من الألومنيوم بقياس 19 بوصة في الأمام و20 بوصة في الخلف، إضافة إلى سقف قابل للإزالة في النسخة الكوبيه أو سقف كهربائي في النسخة المكشوفة.

كورفيت شيفروليه كورفيت كورفيت ستينجراي كورفيت ستينجراي 2026 شيفروليه كورفيت ستينجراي 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

ترشيحاتنا

نونو سانتوس

صن داونز يفوز على لوبوبو بثلاثية في افتتاح مشواره بمجموعات دوري أبطال أفريقيا

الغندور

الغندور يكشف مفاجأة بشأن مجموعة الأهلي.. تفاصيل

الاهلي

غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا.. صور

بالصور

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد