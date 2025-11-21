فصل التيار الكهربائى عن 7 مناطق بنجع حمادى غدا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال قنا، عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق متفرقة بنطاق المركز، غداً السبت الموافق 22 نوفمبر الجارى.

وأوضح بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأن فصل الكهرباء لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وأضاف بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأن فصل التيار الكهربائي سوف يبدأ فى تمام الساعة السادسة صباحاً، وينتهى فى تمام الساعة الثامنة صباحاً.

وتتضمن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائى كل من: " الشئون، طريق مصر أسوان السريع، الوحدة المحلية، الجوازات، بين المحطات، شارع حسنى مبارك، الترعة الضمرانية".



وطالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، الجهات الحكومية والمخابز والمواطنين القاطنين فى المناطق المذكورة، بأخذ احتياطاتهم وتدبير احتياجاتهم اللازمة خلال فترة فصل التيار الكهربائى.