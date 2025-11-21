كفر الشيخ.. ضبط 12 قضية مخدرات وتنفيذ 3500 حكم قضائي

شنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملة أمنية مكبرة؛ استهدفت ضبط الخارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والبيضاء والمواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية.

جاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، وتحت إشراف اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد الصباحي، رئيس المباحث الجنائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 12 قضية مخدرات بإجمالي 2 كيلو و 100 جرام حشيش، وكيلو و600 جرام هيروين، و100 جرام شابو، وكمية من مخدر البانجو، بحوزة 13 متهمًا من بينهم 9 من ذوي المعلومات الجنائية.

تمكنت الحملة من ضبط 3 قضايا سلاح ناري «3 فرد خرطوش»، فضلاً عن تنفيذ 3500 حكم، من بينهما حكما جناية، و1832 حبسًا جزئيًا، و110 أحكام حبس مستأنفة، و1451 غرامات، و105 مخالفات.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وأخطرت النيابة العامة.