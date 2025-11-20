مجانًا.. توزيع ملابس جديدة على 300 أسرة بقرى كفر الشيخ| صور

نظمت جمعية الأورمان بكفر الشيخ، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي، معرضًا لتوزيع 2538 قطعة ملابس جديدة لدعم 300 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى الجرايده وعزبة الشراقوه وابشان والحوة وبندر بيلا وحازق وأبو بدوى بمركز بيلا.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيدًا بتنظيم مثل هذه المعارض والتي تساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.

وأشار إلى أن تنظيم معارض الملابس الجديدة يتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد فى كل المحافظة، وأن المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى عزب وقرى المحافظة تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد أن ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها للملابس الجديدة.

يذكر أن تنظيم الأورمان لمعارض الملابس يأتي استكمالًا لجهود الأورمان التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة فى محافظة كفرالشيخ من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.