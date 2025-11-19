محافظ كفر الشيخ يناقش ملفات مهمة مع وكيل وزارة الأوقاف الجديد.. صور

ناقش اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مع الدكتور رمضان عبدالسميع، وكيل وزارة الأوقاف الجديد، جهود تعزيز التوعية الدينية وتجديد الخطاب الديني، ومتابعة تنفيذ مبادرة “صحح مفاهيمك” وحماية الشباب من الأفكار المغلوطة؛ التي تُنفذها أوقاف كفرالشيخ في مختلف الإدارات والمساجد.

وتناول الاجتماع آليات تطوير العمل الدعوي، وتكثيف الأنشطة الإرشادية والتوعوية الموجهة للشباب والأسر، بما يرسخ قيم الوسطية والاعتدال، ويواجه الأفكار المغلوطة بأساليب علمية ومبسطة.

أكد محافظ كفر الشيخ، خلال اللقاء دعمه الكامل لجهود الأوقاف في بناء مجتمع قوي ومتماسك، مشيداً بالدور الحيوي للأئمة في تعزيز الاستقرار الفكري وترسيخ قيم الانتماء والأخلاق، مشدداً على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين، ونشر المفاهيم الصحيحة، والتصدي للشائعات والتفسيرات الخاطئة، بما يسهم في حماية الشباب ونشر ثقافة الحوار والتسامح.

من جانبه، استعرض وكيل وزارة الأوقاف الجديد، خطته للعمل خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن توسيع نطاق الحملة التوعوية، وتفعيل برامج تدريبية متقدمة للأئمة، وتكثيف الندوات المشتركة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختلفة.