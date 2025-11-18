تفاصيل أول لقاء لوكيل أوقاف كفر الشيخ الجديد مع مديري الإدارات| صور

عقد الدكتور رمضان عبد السميع بله، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ الجديد، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تنظيميًّا بديوان عام المديرية مع مديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام، لمتابعة سير العمل وتفعيل محاور الخطة الدعوية والإدارية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد القادر سليم مدير الدعوة، والشيخ ياسر الغول مدير الإدارات.

الانضباط والعمل المؤسسي أولاً

وفي بداية الاجتماع، وجّه مدير المديرية تنبيهًا بضرورة الانضباط التام والالتزام بروح العمل المؤسسي، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تشهد انطلاقة جديدة تحمل روح الشباب والطاقة الإيجابية، بما يواكب توجهات وزارة الأوقاف في تطوير الأداء وتجويد العمل الدعوي.

الارتقاء بالمستوى العلمي والدعوي

وأكد الدكتور رمضان عبد السميع بله، أنه يأتي إلى الميدان حاملًا رسالة الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وتوجيهاته الواضحة بترسيخ الوسطية وتصحيح المفاهيم والارتقاء بالمستوى العلمي والدعوي والإداري، مشددًا على أن المديريات هي الذراع التنفيذية للرؤية الدعوية للوزارة.

وأوضح أنه يتابع بدقة تنفيذ التعليمات الصادرة، وآليات تطبيق محاور العمل الجديدة داخل الإدارات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تعتمد على الجدية، والشفافية، ورفع كفاءة الأداء في جميع الملفات.

وناقش الاجتماع محاور العمل الأساسية، ومنها: تعزيز الأداء داخل الإدارات، وتفعيل البرامج الدعوية والمجتمعية، المتابعة الميدانية للمساجد والمراكز الثقافية، معالجة العقبات أولًا بأول وتقديم تقارير منتظمة.

كما استمع مدير المديرية إلى مقترحات الحضور، مؤكدًا أن روح الفريق والعمل المشترك هي أساس النجاح واستمرار التميز.

وفي ختام الاجتماع أكد أن المديرية ماضية في تطويرٍ شامل، مسترشدة بتوجيهات الوزارة ورسالة الوزير، وبجهود أبناء الأوقاف المخلصين.