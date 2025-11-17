قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تسليم موقع توسعات محطة صرف قرية الجرايدة في كفر الشيخ.. صور

محمود زيدان

شهدت قرية الجرايدة التابعة لمركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، اليوم "الإثنين"، تسليم الموقع المخصص لتوسعات وإعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي الكبرى بالقرية، بطاقة إنتاجية 5 آلاف متر مكعب يوميًا علي مساحة 5 أفدنة، إيذانًا ببدء تنفيذ واحد من أهم مشروعات البنية التحتية.

ويأتي المشروع تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وبدعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار حرص الدولة على الارتقاء بالخدمات الحيوية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

ويُعد المشروع من أكبر المشروعات الخدمية الممولة بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، تأكيدًا لثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصر على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بكفاءة عالية.

وكلفت الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، لجنة مشتركة برئاسة علي أمين، نائب رئيس المركز، ومحمد عبد الستار، رئيس قرية الجرايدة، وبمشاركة ممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بتسليم الموقع رسميًا للشركة المنفذة، بحضور المقاول المختص، واعتماد محضر التسليم من ديوان مجلس المدينة إيذانًا ببدء الأعمال فورًا.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

