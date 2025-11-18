غداً.. فصل الكهرباء عن 3 مناطق بمدينة بيلا في كفر الشيخ

أعلنت هندسة كهرباء بيلا، عن فصل التيار الكهربائي بمغذي «الصنايع» بمدينة بيلا، غداً الأربعاء الموافق 19 نوفمبر الجاري، اعتباراً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، وذلك لأعمال الصيانة الدورية على المغذي المشار إليه.

وأكدت هندسة كهرباء بيلا، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي: «حي المشرفي - حي أبو رخا - حي الصنايع».

وأوضحت هندسة كهرباء بيلا، أنّ المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي المناطق التابعة للمغذي، مؤكدة أن إجراء الصيانة الدورية علي المغذيات بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة.