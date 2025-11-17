بطول 800 متر.. إحلال وتجديد خط مياه دمرو في كفر الشيخ | صور

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، إحلال وتجديد خط مياه شرب بقطر 6 بوصة وطول 800 متر بشارع مبروك نورالدين بقرية دمرو بمركز سيدي سالم.

جاء هذا تنفيذًا لخطة المحافظة في تحديث شبكات المياه وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، حفاظًا على الصحة العامة وضمان وصول مياه نقية لجميع الأهالي، وذلك تحت إشراف فتحي يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم.

أعرب محافظ كفرالشيخ عن تقديره لأهالي القرية على تعاونهم الإيجابي للصالح العام، مؤكدًا أن استجابات المحافظة السريعة تأتي ترجمة حقيقية لتوجه الدولة بضرورة الاقتراب من المواطنين والاستماع إليهم ميدانيًا، والعمل على حل مشكلاتهم فورًا

وشدد على استمرار المتابعة اليومية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع مراكز المحافظة، بما يضمن حياة كريمة لكل أبناء كفر الشيخ.