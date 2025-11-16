إزالة حالتي تعدٍ على مساحة 230 مترًا ببيلا في كفر الشيخ

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، برئاسة الدكتورة آمال بركات، اليوم الأحد، حملاتها المكثفة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بفرض سيادة القانون وردع المخالفين.

وأسفرت جهود الحملة عن إزالة حالتي تعدٍ بمساحة إجمالية 230 مترًا بقرية الجرايدة؛ شملت إزالة تعدٍ على مساحة 130 مترًا عبارة عن إنشاءات مخالفة على أرض زراعية تابعة لجمعية البشمة "ائتمان"، وجرى تسليم الأرض لجهة الولاية، إضافة إلى إزالة حالة بناء مخالف على مساحة 100 مترًا على قطعة أرض تابعة للإصلاح الزراعي.

وأكدت الدكتورة آمال بركات، استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة، مع التعامل الفوري والحاسم مع أي محاولات تعدٍ جديدة على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، وتنفيذ الإزالة في المهد، حفاظًا على هيبة الدولة وتطبيقًا للقانون.