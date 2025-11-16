قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رجعت لنا بالكفن| أسرة عروس كفر الشيخ تحكي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها.. ماذا حدث؟
وزير الثقافة: صرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
مطالب الرحيل «غير منطقية».. شوبير يُدافع عن حسام حسن: التأهل للمونديال يكفي لإغلاق باب الهجوم
بقذائف الهاون.. اشتباكات وتصعيد مستمر في السويداء السورية
إيران تنفي تخصيب اليورانيوم: جميع المواقع تعرضت لهجمات
جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر
استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية منتصف تعاملات الأحد
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين الدينيين بولاية بهانج الماليزية لتعزيز التعاون الإفتائي
وزير الثقافة يوجه بصرف تعويضات مالية عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
نقيب الفلاحين يطمئن المواطنين: اللحوم آمنة والوضع البيطري مستقر
خلال ساعة.. خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصاريح العمل في صورة كارت ID
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يثمن جهود الرئيس السيسي في قيادة ملف إعادة الإعمار والتنمية
محافظات

لمنع العشوائية.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحي غرب كفر الشيخ| صور

رفع الإشغالات
رفع الإشغالات
محمود زيدان

تابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، حملة موسعة بقيادة إبراهيم خليفة، رئيس حي غرب، حملة موسعة لرفع الإشغالات والتعديات بعدد من المناطق الحيوية بمدينة كفر الشيخ.

استهدفت الحملة مناطق ميدان الفلوجة، وشارع النقراشي، وشارع بورسعيد، ومنطقة ميدان أحمد زويل، بالإضافة إلى شارع الشيخ اللبان، وشارع سعد الزواوي، وشارع أم صابر، وشارع عقل محمد، ومحيط ميدان سيدي طلحة، وشارع طريق روينة أمام البوستة القديمة، وجرى رفع جميع الإشغالات ومنع عودتها مرة أخرى.

وأسفرت الحملة عن تحرير 30 محضر إشغال طريق، و3 محاضر بيئة، و10 محاضر نظافة، إلى جانب رفع ما يقرب من 33 إشغالاً متنوعاً من الشوارع والمناطق المستهدفة، مع وضع خدمة شرطية دائمة بمنطقتي ميدان الفلاحين وشارع بورسعيد لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى.

وأكد إبراهيم خليفة، رئيس حي غرب، أن هذه الحملات تأتي بالتنسيق الكامل مع شرطة المرافق والعاملين بمجلس مدينة كفر الشيخ، وبمشاركة العقيد فتحي رزق، مأمور قسم المرافق، وعدد من الضباط المعاونين والأمناء، ومشاركة رمضان حامد، مساعد رئيس حي غرب لشئون الإزالات والإشغالات.

كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ

