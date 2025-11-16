لمنع العشوائية.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحي غرب كفر الشيخ| صور

تابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، حملة موسعة بقيادة إبراهيم خليفة، رئيس حي غرب، حملة موسعة لرفع الإشغالات والتعديات بعدد من المناطق الحيوية بمدينة كفر الشيخ.

استهدفت الحملة مناطق ميدان الفلوجة، وشارع النقراشي، وشارع بورسعيد، ومنطقة ميدان أحمد زويل، بالإضافة إلى شارع الشيخ اللبان، وشارع سعد الزواوي، وشارع أم صابر، وشارع عقل محمد، ومحيط ميدان سيدي طلحة، وشارع طريق روينة أمام البوستة القديمة، وجرى رفع جميع الإشغالات ومنع عودتها مرة أخرى.

وأسفرت الحملة عن تحرير 30 محضر إشغال طريق، و3 محاضر بيئة، و10 محاضر نظافة، إلى جانب رفع ما يقرب من 33 إشغالاً متنوعاً من الشوارع والمناطق المستهدفة، مع وضع خدمة شرطية دائمة بمنطقتي ميدان الفلاحين وشارع بورسعيد لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى.

وأكد إبراهيم خليفة، رئيس حي غرب، أن هذه الحملات تأتي بالتنسيق الكامل مع شرطة المرافق والعاملين بمجلس مدينة كفر الشيخ، وبمشاركة العقيد فتحي رزق، مأمور قسم المرافق، وعدد من الضباط المعاونين والأمناء، ومشاركة رمضان حامد، مساعد رئيس حي غرب لشئون الإزالات والإشغالات.