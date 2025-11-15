حملة تموينية.. تحرير 9 محاضر لمخابز دسوق المخالفة في كفر الشيخ

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق بالتنسيق مع المحاسب عادل الهابط وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، جهود إدارتي تموين بندر ومركز دسوق، استمرار مراقبة المخابز اليومية والحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة.

يأتي هذا في إطار استمرار الحملات التفتيشية على المخابز، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بهدف الاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية والتأكد من حصول المواطن عليه بسهولة وفحص ماكينات صرف الخبز وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين. حيث تم ضبط العديد من المخالفات.

تحرير 9 محاضر

وأسفرت المخالفات عن تحرير 9 محاضر منهم: تحرير 6 محاضر نقص وزن، ومحضرين لعدم إعلان، ومحضر عدم صلاحية.

جاءت الحملة بحضور نواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء، ورؤساء القرى كلٌّ في نطاق قريته، وفريق يضم مدير إدارة تموين البندر والمركز، برئاسة حسن الفرنواني ومحمد أبو عيطة."