بتوظيف الأراضي والمباني المُهملة.. محافظ المنيا يبدأ 2026 بجولة ميدانية لإحياء الأصول غير المُستغلة

في رسالة واضحة تعكس الإصرار على بدء العام الجديد بخطى تنموية متسارعة، استهل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أول أيام عام 2026 بجولة ميدانية موسعة بحي جنوب مدينة المنيا، شملت تفقد عدد من قطع الأراضي والمباني غير المستغلة، وذلك لبحث سبل إعادة إحيائها وتعظيم الاستفادة منها، وتحويلها إلى مشروعات خدمية وتنموية تخدم أبناء المحافظة.

وتأتي هذه الجولة في إطار استراتيجية محافظة المنيا لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة، حيث وجّه المحافظ بضرورة دراسة تحويل تلك المساحات إلى مشروعات خدمية وتنموية واستثمارية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظة، وزيادة مدخلاتها الاقتصادية.

وأكد اللواء كدواني أن هذا التحرك يتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030، مشددًا على أهمية استغلال المزايا التنافسية والنسبية التي تمتلكها محافظة المنيا كبيئة واعدة للاستثمار، بما يحقق عوائد اقتصادية حقيقية ومستدامة، تسهم في تطوير البنية التحتية للمناطق المحيطة، وتعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن المنياوي، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب من خلال المشروعات التجارية والاستثمارية المزمع تنفيذها.

وعقب معاينة الأراضي بحي جنوب، وجّه المحافظ بإعداد بيان تفصيلي يتضمن المساحات والمواقع التي جرى تفقدها، ودراسة الأنشطة المقترحة لكل موقع وفقًا للمخطط التفصيلي للحي واحتياجات المنطقة من الخدمات، تمهيدًا لطرحها أو البدء في تنفيذ مشروعات خدمية بتمويل من المحافظة.

وأضاف المحافظ أن عام 2026 سيكون عام «الاستثمار في الأصول»، مؤكدًا أنه لن يقتصر العمل على الحفاظ على أملاك الدولة فقط، بل تحويلها إلى نقاط مضيئة تدعم الاقتصاد المحلي وتسهم في تغيير وجه الحياة داخل الأحياء الشعبية والقديمة، مشددًا على أن عجلة العمل والإنتاج بالمحافظة لن تتوقف حتى يتم استغلال كل شبر بما يحقق النفع العام.

ويُذكر أن حي جنوب مدينة المنيا يشهد حراكًا عمرانيًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع أن تسهم تلك المساحات التي كانت مهملة سابقًا في إحداث نقلة نوعية داخل الحي، من خلال إنشاء ملاعب مفتوحة، أو مجمعات استهلاكية، أو مقرات إدارية وخدمية متطورة تلبي احتياجات المواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة كل من الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، ومنال خيري، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.