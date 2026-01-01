سحل وضرب معلمة بسلاح أبيض في حدائق أكتوبر.. والنقابة العامة تتدخل

وجه خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بتكليف محامي النقابة بمتابعة سير التحقيقات القانونية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المعلمة دعاء حسن، معلمة الحاسب الآلي بمدرسة حمزة بن عبد المطلب للتعليم الأساس، التابعة لإدارة حدائق أكتوبر التعليمية بالجيزة، بعد تعرضها للاعتداء من أحد الطلاب ووالدته باستخدام سلاح أبيض.

جاء ذلك بعد تلقى غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، تقريرًا من النقابة الفرعية بغرب الجيزة، عن تفاصيل الواقعة التى حدثت أمس، عندما منعت المعلمة الطالب من الغش أثناء أداء امتحان الحاسب الآلي للصف الثاني الإعدادي، فوجه السباب للمعلمة داخل الفصل، وعند خروج المعلمة من المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، أقدم الطالب على إخراج سلاح أبيض واعتدى على المعلمة وسحلها بالأرض بمشاركة والدته، ما أسفر عن إصابات بالغة في وجهها، وتم إبلاغ الشرطة التي قامت بالقبض على الطالب ووالدته.

وعلى الفور، كلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عصام صلاح، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بغرب الجيزة، بالتواجد مع المعلمة والاطمئنان على حالتها الصحية، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية لضمان حقوق المعلمة ومحاسبة المتسببين فى الاعتداء عليها .

وأكدت النقابة العامة للمهن التعليمية دعمها الكامل لأعضائها، واتخاذها جميع المسارات القانونية للدفاع عن كرامة المعلم وهيبته.