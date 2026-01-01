قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الوادي الجديد
بتوظيف الأراضي والمباني المُهملة.. محافظ المنيا يبدأ 2026 بجولة ميدانية لإحياء الأصول غير المُستغلة
قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025
بكفالة مالية.. إخلاء سبيل الأب وصديقه في واقعة فيديو طفل كفر الشيخ
سحل وضرب معلمة بسلاح أبيض في حدائق أكتوبر.. والنقابة العامة تتدخل
التفتيش على 373 منشأة وجمع 189 ألف طن قش أرز بالشرقية خلال 2025
وزير التموين: الارتقاء بالعنصر البشري من أولويات العمل خلال 2026
رفع فيلمي قصر الباشا ووفيها إيه يعني من دور العرض السينمائي
الأرصاد تحذر: أمطار ورياح نشطة وانخفاض حاد في درجات الحرارة اليوم
«سلوت» يتحدّث عن آخر استعدادات ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد .. الليلة
الزمالك على صفيح ساخن| مدرب مجهول وصراع نفوذ وتمرد يلوح في غرفة الملابس
الدوري والكونفدرالية...مواعيد مباريات الزمالك في شهر يناير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سحل وضرب معلمة بسلاح أبيض في حدائق أكتوبر.. والنقابة العامة تتدخل

خلف الزناتي نقيب المعلمين
خلف الزناتي نقيب المعلمين
الديب أبوعلي

وجه خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بتكليف محامي النقابة بمتابعة سير التحقيقات القانونية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المعلمة دعاء حسن، معلمة الحاسب الآلي بمدرسة حمزة بن عبد المطلب للتعليم الأساس، التابعة لإدارة حدائق أكتوبر التعليمية بالجيزة، بعد تعرضها للاعتداء من أحد الطلاب ووالدته باستخدام سلاح أبيض.

جاء ذلك بعد تلقى غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، تقريرًا من النقابة الفرعية بغرب الجيزة، عن تفاصيل الواقعة التى حدثت أمس، عندما منعت المعلمة الطالب من الغش أثناء أداء امتحان الحاسب الآلي للصف الثاني الإعدادي، فوجه السباب للمعلمة داخل الفصل، وعند خروج المعلمة من المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، أقدم الطالب على إخراج سلاح أبيض واعتدى على المعلمة وسحلها بالأرض بمشاركة والدته، ما أسفر عن إصابات بالغة في وجهها، وتم إبلاغ الشرطة التي قامت بالقبض على الطالب ووالدته.

وعلى الفور، كلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عصام صلاح، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بغرب الجيزة، بالتواجد مع المعلمة والاطمئنان على حالتها الصحية، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية لضمان حقوق المعلمة ومحاسبة المتسببين فى الاعتداء عليها .

وأكدت النقابة العامة للمهن التعليمية دعمها الكامل لأعضائها، واتخاذها جميع المسارات القانونية للدفاع عن كرامة المعلم وهيبته.

نقيب المعلمين المعلمين خلف الزناتي المعلمة دعاء حسن مدرسة حمزة بن عبد المطلب للتعليم الأساسي إدارة حدائق أكتوبر التعليمية بالجيزة غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية النقابة الفرعية بغرب الجيزة اليوم الدراسي سلاح أبيض النقابة الفرعية للمعلمين بغرب الجيزة نقابة المعلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الزمالك

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك

ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة

ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة ؟.. هدي نبوي وقرآني لا تغفله

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

ترشيحاتنا

حملة معاً بالوعى نحميها

القومي للمرأة يطلق الحملة التوعوية الإذاعية معا بالوعي نحميها

التعليم العالي

التعليم العالي تعلن حصاد أداء المستشفيات الجامعية خلال عام 2025

التعليم العالي

التعليم العالي: الجامعات المصرية تشهد فعاليات ثقافية متنوعة ضمن المشروع الوطني للقراءة

بالصور

مثل المحترفين… سر حمص الشام بوصفة العربيات | خطوات التحضير

حمص الشام
حمص الشام
حمص الشام

التفتيش على 373 منشأة وجمع 189 ألف طن قش أرز بالشرقية خلال 2025

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

مي كساب وزوجها يشاركون الجمهور موسم الأعياد بطريقة مختلفة

مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها

مش هتصدق شكلها .. شيماء سيف بفستان قصير تثير الجدل بإطلالة رأس السنة

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد