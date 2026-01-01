في تقرير حصاده لعام 2025.. الإسلاميَّة: مطبوعات المجمع رافد عِلمي وثقافي متجدِّد

عَمِلَ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف من خلال الإدارة العامَّة للمطبوعات خلال عام 2025م، على مراجعة وتجهيز مجموعة واسعة مِنَ الكتب والمطبوعات التي صدرت أو هي قيد الطباعة بمطابع الأزهر، بما يعكس عمق الفِكر الإسلامي وقيمه، ويُسهِمُ في تعزيز الثقافة الدِّينيَّة والفِكريَّة لدى القرَّاء.

أبرز الكتب والمؤلَّفات

شملت إصدارات المجمع مجموعةً متميِّزةً مِنَ المؤلَّفات العِلميَّة والدِّينيَّة؛ أبرزها: (الرسول ﷺ.. لمحاتٌ من حياته ونفحاتٌ مِنْ هديه) لفضيلة الإمام الأكبر أ.د. عبد الحليم محمود، و(هداية الملَّة الحنيفيَّة إلى الآداب الزوجيَّة) لعبد الواحد أبي العنين إبراهيم أبي الذهب، و(فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان) للأستاذ الشيخ سلامة القضاعي العزامي الشافعي، و(بداية المريد في عِلم التوحيد) لمحمد أبي السعود السباعي العدوي المالكي الخلوتي الدرديري، و(خاتمة البخاري للجمل) لسليمان بن عمر بن منصور الجمل الأزهري، و(الدُّرر السَّنيَّة في تنزيه الحضرة الإلهيَّة) للسيِّد أحمد المستكاوي، و(الرسائل الحِكْميَّة) للشيخ محمد حسنين مخلوف العدوي، و(اللُّمعة في تحقيق مباحث الوجود والحدوث والقدر وأفعال العباد) للشيخ إبراهيم بن مصطفى الحلبي المذاري، بتحقيق: الشيخ محمد زاهد الكوثري، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة مِنَ الرسائل والدِّراسات في مختلِف علوم الدِّين والفِكر والثقافة.

تحكيم البحوث والكتب

حرص مجمع البحوث الإسلاميَّة على ضمان الجودة العِلميَّة لأعماله، فحكَّم 152 بحثًا وكتابًا خلال عام 2025م، شملت الدِّراسات العِلميَّة، والبحوث الشرعيَّة، والمؤلَّفات الفلسفيَّة والأدبيَّة، وَفق معايير أكاديميَّة دقيقة، تضمَّنت التدقيق في المحتوى والمصادر والأسلوب، والالتزام بالمنهجيَّة العِلميَّة؛ ما يعكس التزام المجمع بالمعايير الأكاديميَّة، ويضمن تقديم مطبوعات عالية المستوى للقرَّاء.

المنافذ الدَّائمة

افتتح المجمع خلال عام 2025م أربعة منافذ دائمة جديدة؛ لتسهيل وصول الإصدارات إلى القرَّاء، شملت: منفذًا داخل حرم جامعة الأزهر بمدينة نصر، ومنفذًا بمقرِّ مجمع البحوث الإسلاميَّة في شارع الطيران بمدينة نصر، ومنفذًا بمقرِّ معهد (عمر بن عبد العزيز) بجوار منطقة المنيا الأزهريَّة، ومنفذًا بكليَّة أصول الدِّين والدعوة بمجمَّع الكليَّات في طنطا، ليصل إجمالي عدد المنافذ إلى ثمانية على مستوى الجمهوريَّة؛ بما يضمن وصول الإصدارات لمختلِف فئات القرَّاء، وقد بلغ إجمالي الكتب المَبِيعة عبر المنافذ الدَّائمة خلال هذا العام 7050 نسخةً؛ ما يشير إلى التفاعل الإيجابي للقرَّاء مع إصدارات المجمع.

المعارض والفعاليَّات الثقافيَّة

شارك مجمع البحوث الإسلاميَّة خلال عام 2025م في العديد مِنَ المعارض والفعاليَّات الثقافيَّة لعرض الإصدارات وتسويقها؛ هي: معرِض القاهرة الدَّولي للكتاب، ومعرِض مكتبة الإسكندريَّة الدَّولي للكتاب، ومعرِض ساقية الصَّاوي للكتاب، ومعرِض كليَّة الدراسات الإسلاميَّة والعربيَّة للبنات بالإسكندريَّة، ومعرِض كليَّة الدراسات الإسلاميَّة والعربيَّة بالشرقيَّة، ومعرِض (يوم في حُبِّ مصر) بالكِيان العسكري، وقد وصل إجمالي كتب المجمع المَبِيعة في هذه المعارض خلال هذا العام إلى18740 نسخة.

ندوات

ولم تقتصر جهود مجمع البحوث الإسلاميَّة على الطباعة والتوزيع فقط؛ بل عقد أيضًا عددًا مِنَ الندوات الثقافيَّة للتعريف بالمطبوعات الجديدة؛ منها: ندوة حول كتاب (بحوث بلاغيَّة) في جامعة الأزهر بمدينة نصر، وأخرى حول كتاب (الحفاظ على الآثار التاريخيَّة في الإسلام) في كليَّة الدراسات الإسلاميَّة والعربيَّة بالزقازيق؛ لتعزيز الثقافة العِلميَّة، وفَتْح المجال للنقاش حول أحدث إصدارات المجمع.

ويظلُّ مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف رافدًا رئيسًا للمكتبة الإسلاميَّة والعربيَّة، من خلال الطباعة، والتحكيم الأكاديمي، والتوزيع الميداني، والمشاركة في الفعاليَّات الثقافيَّة، مع ضمان الوصول إلى أكبر عدد من القرَّاء، انطلاقًا من دَور الأزهر في نَشْر الفِكر الوسطي المعتدل والقِيَم الدِّينيَّة والأخلاقيَّة.