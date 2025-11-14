ربة منزل تنهي حياتها لمرورها بحالة نفسية سيئة في كفر الشيخ

أنهت ربة منزل بكفر الشيخ حياتها إثر تناولها حبة حفظ الغلال القاتلة، وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة.

وكان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية يفيد وصول «م.م» 42 سنة ربة منزل، إلى مستشفى قلين التخصصي تعاني من اضطراب في الوعي نتيجة تناول حبة حفظ الغلال، وتوفيت أثناء علاجها بالمستشفى متأثرة بإصابتها.

وكشفت التحريات والمعلومات الأولية أن المتوفاة أقدمت على إنهاء حياتها أثناء تواجدها بمنزل والدها لمرورها بحالة نفسية سيئة.

بتوقيع الكشف الطبي على المتوفاة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية أدى إلى توقف عضلة القلب.

حرر رجال الشرطة المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق.